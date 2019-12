(VIDEO) JCE no otorgará más plazo a partidos; conoció cambios de PTD, PASOVE y PDI; presentan símbolos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Julio Castaños Guzmán indicó que no está dispuesto a otorgar más plazos a los partidos políticos para formalizar alianzas y depositar documentos, ya que, de acuerdo al calendario establecido, las 158 juntas municipales, deberán pronunciarse al respecto este miércoles 11 de diciembre.

“Buenooo…la Junta tiene unos plazos que cumplir porque tenemos el tiempo encima”, reiteró este lunes el presidente de la JCE, ante la reiterada solicitud de “plazo breve para la presentación final de la propuesta de candidaturas municipales”, presentada por 11 partidos políticos.

Manuel Soto Lara, del Bloque Institucional Social Demócrata, sirvió de vocero ante el pleno, para pedir una prórroga de 72 horas más, hasta el jueves 12 de la próxima semana, a los fines de resolver registros de candidaturas, escaneo de requisitos de los candidatos, y problemas de cuotas género, juventud, así como el depósito en físico de los documentos.

El pleno de la Junta, celebró este lunes una Audiencia Pública con los Partidos, y Movimientos Políticos reconocidos, a los fines de conocer de las solicitudes de cambios formuladas por los partidos PTD, PASOVE y PDI, y la presentación de banderas y símbolos de los partidos y movimientos políticos reconocidos recientemente.

Otorgó un plazo de 1 día para que dichas objeciones y observaciones sean depositadas por escrito ante la Secretaría General de la JCE.

Igualmente, el pleno de la JCE dio un plazo de 1 día para que fuesen presentadas las objeciones por escrito respecto de las presentaciones formales de banderas y símbolos que fueron exhibidas por el Partido País Posible (PP,) Movimiento Comunitario Político Nosotros Pa’ Cuando (MCNPC), Movimiento Político Águila (MA), Movimiento Independiente del Municipio de Consuelo (MIMCO), Agrupación Política Confraternidad Ciudadana (CCD) y Movimiento Independiente Nigua por el Cambio (MINPC).

El reconocido partido País Posible presento al Pleno JCE su bandera, símbolos y colores blanco, azul y verde, lo cual fue objetad por el Partido Unidad Nacional, PUN, por considerar que coincide con sus colores y “nos sentimos invadidos”, por lo que pidió al pleno rechazar los citados colores.

El pleno concedió a ambos partidos tienen un plazo de un día para dirimir dicha objeción y también definir los “pantones”, es decir los colores específicos de cada bandera.

Pedro Rodríguez, del PUN, solicito declarar inadmisible los colores de la bandera de País Posible, porque el PUN tiene 18 años usando esos colores. El reconocido Movimiento Político “Pa Cuando” presentó sus símbolos y color.

Breyson Pérez presentó la bandera de Movimiento Político Banilejo Águila color mamey y azul; el cual fue objetado por el Partido Popular Cristiano, PPC, ya que escogió el color mamey, el mismo del PPC.

El Movimiento Independiente del Municipio de Consuelo, también presentó su bandera blanca y letras verde, Minco; el último movimiento que presentó bandera lo fue Movimiento Independiente Nigua por el Cambio.

La Audiencia de la JCE, finalizó esta tarde solicitando el representante de Frente Amplio, Dionisio Restituyó al pleno una vista para debatir la asignación de una letra mayúscula de por vida a cada partido político.

Asignación número único y definitivo a Partidos

Dionisio Rodríguez Restituyo, delegado ante la JCE del Frente Amplio, solicito al pleno este lunes convoque a sesión pública para escuchar las opiniones de los partidos y movimientos políticos sobre la asignación de por vida del numero en “orden”, en que deberán aparecer en las boletas una vez terminado cada proceso electoral.

Explicó al pleno que la colocación del orden, se haría acorde a los establecido en la Ley de Partidos en cuanto a los votos obtenidos en los comicios a los fines de la asignación de una Letra mayúscula, definitiva y permanente a las agrupaciones y movimientos políticos reconocidos y demás organizaciones legales.

Finalmente, el presidente de la JCE, doctor Julio Cesar Castaños Guzmán, sugirió a los nuevos movimientos que utilizan colores parecidos o iguales a los colores de partidos ya establecidos “ponerse de acuerdo lo más rápido posible”.

Finalizada la audiencia, el presidente de la JCE explicó que la institución se encuentra trabajando, a través de su Dirección de Elecciones, en lo que respecta al proceso de las boletas impresas para los recintos electorales que no tendrán Voto Automatizado en las elecciones municipales.

Asimismo, resaltó que en la institución no hay problemas con ese tema “porque usted no puede tener boletas impresas sino tiene candidaturas. Sucede que para esas candidaturas hay unos plazos que están corriendo en las 158 Juntas Electorales y que son 158 decisiones en cada admisión de candidatura, y eso todavía no ha ocurrido”.

