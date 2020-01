(VIDEO) JCE dice este jueves comienza clonado de equipos del voto automatizado para municipales

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Junta Central Electoral (@juntacentral ) informó este miércoles de que mañana jueves comenzarán los trabajos de clonado de los 9,757 equipos del voto automatizado que se utilizarán en las elecciones municipales del 16 de febrero de 2020. El inicio de los trabajos está pautado para las nueve y media de la mañana en el almacén de Las Colinas de la JCE, y contará con la presencia de los delegados técnicos de los partidos, agrupaciones o movimientos políticos reconocidos, según dijo el director nacional de informática Miguel Ángel García. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord