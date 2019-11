(VIDEO) JCE abre campaña elecciones municipales y llama a debate sobre el voto automatizado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Julio César Castaños Guzmán, convocó a vistas públicas el próximo jueves 14 de noviembre a las 10 de la mañana a todos los partidos y personas que estén en contra del voto automatizado para debatir si conviene o no su aplicación.

Castaños Guzmán dijo que el país no puede continuar en este dilema, por lo que llama a las organizaciones políticas hacer responsables y decir de manera pública porque se oponen al voto automatizado.

“El país haciendo un ejercicio de responsabilidad de abocarse a celebrar una reunión la semana que viene donde se discuta públicamente el asunto del voto automatizado y que los argumentadores que están en contra digan públicamente porque, y públicamente sea debatido con aquellos que no están de acuerdo”, indicó el titular del órgano electoral.

Agregó que “no podemos estar de espaldas a las cosas que se hacen, sin que el país no tenga conocimiento; y por eso estamos convocando formalmente a una audiencia de trabajo el 14 de noviembre a las diez de la mañana”.

“Hacer, organizar las elecciones en 100 días verdaderamente es un gran desafío, un reto para esta institución”, indicó.

En ese orden, ratificó que las elecciones municipales “si se harán, se va hacer, el 16 de febrero aquí habrá elecciones municipales”.

El presidente de la JCE hizo el llamado durante el acto solemne de apertura a la campaña para las elecciones municipales con la presencia de los 27 partidos políticos y cinco movimientos.

“Nosotros seriamos unos irresponsables si no dijéramos hoy (viernes) claramente que esa es una empresa demandante y que en cien días para una institución es un desafío y reto, lo cual no quiere decir bajo ninguna circunstancia que si estas elecciones tienen que hacerse manual y con boletas no se hará, se harán”, sostuvo.

También ratificó que en esos comicios votarán los 235 distritos y los 158 alcaldías, 157 distritos.

En tal sentido, “yo creo que debe ser un acto de responsabilidad”.

Dijo es un proceso complicado y corresponde a los partidos explicar a los más de 16 mil colegios electorales su funcionamiento ese día.

Castaños Guzmán recordó que la última vez que en República Dominicana se realizaron unas elecciones municipales, solo en ese nivel, fue en 1968, hace 51 años; y en el 2020, 52 años después que se habría celebrado ese evento.

De su lado, el director de Elecciones, Mario Núñez, ofreció todos los detalles a los presidentes de partidos y movimientos.

Señaló que la JCE para el 18 de noviembre debe entregar a los partidos la base de datos del registro electoral, de cara a las elecciones de febrero.

Sobre la Cuota del 40-60:

Mario Núñez, informó que la Ley no establece que sea un mínimo de 40 de mujeres y máximo de hombres, sino “un mínimo de candidaturas de hombres y mujeres de 40% y un máximo de un 60%: en concordancia con lo establecido por la Ley 33-18, la JCE dictó un reglamento que ratificó ese contenido para garantizar ese porcentaje”

Posteriormente, explicó, la Ley Electoral, estableció que esa cuota de género seria administrada conforme a lo expresado por la ley 33-18, sin embargo, el Tribunal Superior Electoral, TSE, dicto una decisión mediante la cual hace una interpretación de esa cuota de equidad y género.

“Por tanto, la JCE, en fecha 5 noviembre ratifica los términos de la ley de Partidos y establece el criterio del 40-60 aplicado a cada demarcación como se estableció originalmente”, explicó Mario Núñez.

En ese orden, donde sean cinco los representantes por demarcación, tendremos que representar dos mujeres y dos hombres, o máximo de tres mujeres dos hombres para cumplir con el 60%.

Al presentar una nueva boleta, la cual dijo tendrá 399 formatos diferentes, dos tipos de relación de votación: una relativa a los votos obtenidos por el partido en ese colegio electoral, el cual se establecerá en números y letras la votación, a los fines de obtener los votos preferenciales.

De igual forma, presentaron un cuadernillo auxiliar para registrar los votos, es decir, para el escrutinio de los votos por partidos políticos, así como un cuadernillo donde se registrara el extracto de la relación de votación municipal, detalle de votos por regidores, votos preferenciales.

Las elecciones municipales serán celebradas, el tercer domingo, 16 de febrero del 2020, y tomaran posesión el 24 de abril. Hay 4 mil 324 recintos ,16 mil 498 colegios y un total de 7 millones 487 mil 40 electores que ejercerán su derecho al voto ese día.

Distrito Nacional y provincias 32, municipios 158, distritos municipales 235; municipios subdivididos en circunscripciones electorales 36, para un total de 399 demarcaciones. El total de cargos es de 3,849.

