(VIDEO) Jay Wheeler lanza su nuevo sencillo, “Dos tragos”

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- La prometedora estrella de la música latina, Jay Wheeler, quien anoche obtuvo el galardón “Nueva Generación Masculina” en los Premios Juventud, lanzó este viernes su nuevo sencillo y video musical “Dos tragos”.

El tema musical es el tercer sencillo sin colaboración que Jay Wheeler ha lanzado este año luego de “Viendo El Techo” (19 millones de visualizaciones) y su balada del día de San Valentín, “Amor de Febrero” (18 millones de visualizaciones).

Con “Dos tragos”, Jay Wheeler trae de vuelta un reggaetón melódico que muestra su rango vocal, así como su habilidad para crear hooks pegadizos que harán bailar a la gente mientras se sumergen en la historia de un chico que espera el momento adecuado para dar el primer paso antes de que pierda su oportunidad.

“Que la noche se termine porque muero por terminar contigo // Se que ando acelera’o pero esta vida no es pa’ muertos es pa’ vivos // Tu me dices que te tienes que ir pero no me despido // Y le dije al DJ que pusiera otra canción pa’ bailarla contigo”, Jay Wheeler canta, marcando el tono del resto de la canción.

El video musical, dirigido por Abez y producido por Dynamic Records y Flow Music, fue filmado en una residencia privada en Puerto Rico, así como en los estudios Intercosmic. Vemos a Jay Wheeler salir a pasar una noche divertida en el mismo lugar donde está su interés amoroso, que estaba pasando un buen rato con sus amigas, disfrutando y dejándose llevar, mientras esperaba pacientemente para jugar bien sus cartas hasta que finalmente puede bailar con ella y tener una noche inolvidable.

“Estoy emocionado porque la gente escuche “Dos Tragos”. Siempre hay una presión para sacar música nueva — ¡y me encanta hacerlo! — pero quería asegurarme de que esta canción estuviera perfecta para que todos la puedan disfrutar de la manera en que se debe disfrutar. Quiero que la gente la cante, perree, y que quizás también se sientan inspirados a dar el primer paso con ese crush”, Jay Wheeler dijo.

Esta canción sale luego de una exitosa noche para Jay Wheeler en los Premios Juventud, donde no solo fue nominado al premio “Nueva Generación Masculina” sino que lo ganó, continuando así posicionándose como uno de los artistas latinos más buscados de esta generación. A lo largo de los premios, también interpretó su último sencillo “Viendo El Techo”, cautivando tanto a la audiencia en vivo como a quienes vieron el evento desde casa.

Jay Wheeler se hizo conocido después de que un video de él cantando se volviera viral en 2016. Gracias a su nueva fama, decidió seguir una carrera en la música, y finalmente firmó con Dynamic Records en 2018. Luego lanzó dos álbumes producidos por el famoso DJ Nelson: Platónico (2019) y Platónicos (2020), que incluyó el mega hit que realmente lo catapultó a la fama, “La Curiosidad” junto a Myke Towers (562 millones de visitas en YouTube).

Luego del año más exitoso de su carrera, Jay comenzó el 2021 experimentando con diferentes géneros y sonidos, continuando obteniendo números de streaming entre los 9 y 10 dígitos, y demostrando que realmente es “la voz favorita”.

