(VIDEO) Javier Grullón asegura pandemia despertó el deseo de consumir teatro en dominicanos 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El actor y cantante Javier Grullón aseguró que el encierro provocado por la pandemia despertó en los dominicanos el deseo de consumir obras teatrales, lo que beneficia a la clase artística, siendo este, según su versión, uno de los sectores más afectados durante la cuarentena.

“Dos años en pandemia y la que más ha sufrido ha sido la clase artística, la clase artística depende de presentaciones, el cantante depende de su público, los actores de las obras de teatro y del cine también, todo se perjudicó, pero yo medí cuenta que la gente quiere ver teatro, la gente quiere salir”, expresó.

Grullón externó sus consideraciones en una entrevista realizada por Elmer Féliz en el programa “Novedades”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 25:06).

“Yo creo que hay una buena vibra con el regreso al teatro, sobre todo, en el teatro musical”, expresó el joven artista, luego referirse a la aceptación que ha tenido el musical In The Heights, en el que participa como actor principal y productor.

“Nosotros quedamos sorprendidos con el apoyo masivo que tuvimos a final de año, a pesar de que las funciones eran lunes y martes la gente fue disfrutar del musical In The Heights de una manera masiva, eso nos sorprendió y nos dio mucha satisfacción”, indicó.

Sostuvo que para los productores de este musical su última presentación sería a final de 2021, sin embargo, agregó que a petición popular In The Heights vuelve en marzo al Teatro Nacional.

“Esto no pasa en el Teatro Nacional con una teatral, esto es algo que no había sucedido en la última década, entonces lo analizamos, Amaury tenía unas fechas para un concierto y él dijo no, la gente está pidiendo más funciones de In The Heights”, explicó.

Grullón contó con orgullo como In The Heights marcó el resurgimiento del teatro musical en la República Dominicana, y agregó que tiene la esperanza de que después de esta gran obra lleguen otros importantes proyectos al país.

Relacionado