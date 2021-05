VIDEO: Jason Kokrak gana el Charles Schwab Challenge, torneo del PGA Tour

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Jason Kokrak necesitó más de 200 torneos para ganar su primer título del PGA TOUR. La siguiente victoria fue mucho más rápida, pero no fue más fácil. Tuvo que batir en duelo a un futuro miembro del Salón de la Fama del Golf Mundial en su propio terreno para triunfar en un lugar icónico.

Jugando junto a Jordan Spieth durante los últimos 36 hoyos del Charles Schwab Challenge, Kokrak se impuso este domingo. Su botín por la victoria en Colonial Country Club, que ha sido sede del PGA Tour durante 75 años, incluyó una chaqueta de tartán y una camioneta pickup de 1946 personalizada.

“Soy un tipo grande con una camioneta grande, con una chaqueta grande y un cheque de pago grande”, dijo Kokrak después de la victoria, reseña el portal Azteca Deportes.

The second win in his last 17 starts.@JayKokrak is victorious @CSChallengeFW.

(Presented by @SuperStrokeGolf) pic.twitter.com/3XtFEPWuF1

— PGA TOUR (@PGATOUR) May 30, 2021