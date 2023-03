VIDEO: Japón vence a Estados Unidos y gana invicto el Clásico Mundial de Béisbol

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Japón derrotó este martes por la noche 3-2 a los Estados Unidos para coronarse campeones invictos de la quinta edición del Clásico Mundial de Béisbol. La final se celebró en el LoanDepot Park, de Miami.

Con el triunfo, los japoneses sumaron su tercer título del campeonato de naciones (2006, 2009 y 2023), máximos ganadores del torneo más importante de béisbol en la actualidad.

El equipo de Japón (7-0) se unió al de la República Dominicana, campeón de la edición del año 2013, como los únicos países que han ganado el Clásico Mundial de manera invicta.

El lanzador y bateador designado, Shoehi Ohtani fue distinguido con el premio al Jugador Más Valioso del Clásico Mundial.

SHOHEI OHTANI STRIKES OUT MIKE TROUT TO WIN THE #WORLDBASEBALLCLASSIC! pic.twitter.com/F7vUtIiRR1

— MLB (@MLB) March 22, 2023