(VIDEO) Janet Camilo dice en vez de reducir sanción por violación dentro de la pareja, debería ser mayor

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La exministra de la Mujer y dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Janet Camilo, sostuvo que del proyecto de reforma del Código Penal parecería que van a salir más macos que otra cosa, al tiempo en que le sugirió a los legisladores y legisladoras que si van a tomar las relaciones de pareja como marco para sancionar o no lo que es la violación, en ese caso debería ser mayor la pena porque se estaría abusando de la dignidad y confianza depositada en una persona.

“En vez de disminuir debería ser un agravante porque es mayor, Si te viola un hombre o una mujer en la calle es un desconocido, pero que te viole tu pareja, con quien te acuestas todas las noches, en quien confías, quien te tiene que proteger, y que además tienen una relación de intimidad, entonces ese es un delito agravado desde mi punto de vista”, expresó.

Camilo emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los comunicadores Melvin de Jeús y Germán Yael Feliz, en el programa “La Hora del Pueblo”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

También, sostuvo que la idea de que se reduzca la pena cuando la violación sexual ocurre dentro del matrinomio, es un contuvernio de la masculinidad violenta, indicando que quienes más cometen violaciones son los hombres.

“De pronto vemos a los congresistas, que desde que tienen un cargo cambian a las mujeres, no piensan que tienen hijas a las que le puede pasar lo mismo y la contubernia masculina lo que hace es, bueno vamos a protegernos porque mañana puedes ser tú o puedes ser yo, vamos a bajar esta pena”, consideró.

Feminicidios

Al hablar sobre los asesinatos de mujeres ocurridos en los últimos meses en el país, Camilo puntualizó que lo fundamental para poder detener la violencia de género y los feminicidios es formar niños y niñas en una cultura de igualdad, que se les enseñe sobre el manejo de las emociones, y “que el poder es colectivo, no se impone”.

“Educar es fundamental, esa educación en igualdad, y a los que ya están educados tenemos que llevarles campañas de concientización, de cambio de roles. Esta pandemia nos dejó bien claro que nadie puede solo, que hay que trabajar en equipo”, añadió.

En tal sentido, dijo que se debe trabajar el autoestima y el empoderamiento de las mujeres para que al momento de elegir tener una relación recuerden que la felicidad depende de si mismas.

“Uno no puede depender emocionalmente de una persona porque el amor no duele, el amor no hace llorar, cuando te hacen llorar es porque no es amor, entonces ese tema de educar y concientizar es una tarea pendiente, es la herramienta fundamental para lograr no solamente la igualdad, sino para también lograr detener los feminicidios”, expresó.

