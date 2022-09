(VIDEO) Janet Camilo deplora “irresponsabilidad” de la comunidad internacional sobre situación Haití

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La exministra de la Mujer, Janet Camilo, deploró este viernes la “irresponsabilidad” de la comunidad internacional sobre la situación en Haití, en donde desde hace varios días ocurren protestas y disturbios.

“Lo primero que nosotros tenemos que entender es que la problemática de Haití será una problemática que siempre nos va a afectar directamente a la República Dominicana, y también tenemos que ver la irresponsabilidad que ha tenido la comunidad internacional en afrontar real y efectivamente el auxilio, el apoyo y el seguimiento al problema con Haití, queriendo indagar y responsabilizar única y exclusivamente a República Dominicana para que busquemos solución”, manifestó.

Al ser abordada por la prensa durante la jornada de limpiezas de playas de Distrito Nacional que realizó el partido Revolucionario Dominicano (PRD), la exfuncionaria aseguró que la media isla, por sí sola, no puede de resolver el citado problema, y que son las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA), que son organismos regionales e internacionales y que tienen la acogida por la comunidad internacional, son los “deben de ponerse al frente de una situación que se está dando”, lo cual consideró una “Bomba de tiempo ” en Haití.

“Yo creo que siempre serán importantes las acciones que el Gobierno haga, yo creo que la frontera, hoy más que nunca, necesita fortalecerse, (pero) yo creo que es una irresponsabilidad del Gobierno lo que está pasando en la frontera, porque la migración ilegal que está pasando en la frontera, pasa por un tráfico de influencia que hay en la frontera”, agregó.

Tras llamar la atención del Ministerio de Defensa para que evite ese tráfico, Camilo indicó que se debe seguir apoyando que la comunidad internacional tome medidas sobre el tema haitiano.

Sobre la jornada de limpieza de playas en el Distrito Nacional, detalló que se realiza en el marco del Día Internacional de Limpieza de las Playas, que se celebra cada 18 de septiembre.

“La capital está abandonada, pero no solamente por las autoridades, sino también, por los ciudadanos que no entendemos el compromiso que tenemos que hacer para limpiar la ciudad. No es la ciudad más limpia, sino la que menos ensucia, la que debemos apostar y hoy el PRD en un acto simbólico, ciudadano, de compromiso, nos desplazamos aquí para recoger basura que está depositada en esta playa que es de la capital”, enfatizó.

