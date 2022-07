(VIDEO) Janet Camilo: “Bono de RD$1,500 es una inversión para obtener likes; Gobierno está en campaña”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La vicepresidenta del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Janet Camilo sostuvo este miércoles que el bono “Tu Familia Va Primero” con el cual el Gobierno beneficiará un millón de hogares con un pago único de 1,500 pesos, es una inversión para obtener likes en las redes sociales, lo que confirma que esta administración está en campaña.

“Este es un Gobierno que vive para los likes en las redes sociales, andar chulito con la ropa y con gente influencer. Este Gobierno lo que tiene es un grupo de personas que quieren ser influencer, se les olvida que son políticos para gobernar”, expresó.

Aseguró que con este bono no se va a mitigar la pobreza, porque la canasta básica familiar estaría por encima de los 37 mil pesos y además, el país ha retrocedido en cuanto a la pobreza extrema.

Camilo fue entrevistada por los periodistas Enrique Mota y Rafael Zapata, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista).

“Cuando tú miras qué tipo de ayuda en una situación tan precaria que vive el país y que la gente a la hora de adquirir la canasta familiar y los servicios básicos no tiene cómo cubrirlos, tú dices, ¿y de qué le sirven RD$1,500?”, cuestionó.

Consideró que para funcionar esta ayuda única el monto que otorgue el Gobierno debería ser por los menos de 6,000 pesos, cantidad con la que una persona en pobreza extrema de verdad sentiría que se le está haciendo un favor.

Ley de extinción de dominio

La también abogada se refirió a la ley de extinción de dominio, que ha sido fuertemente debatido en el Congreso y consideró que las fuerzas políticas del país no quieren aprobar el “adefesio” de proyecto, porque de tener interés en que pase, lo hubiesen hecho de manera tal que no tuviera ningún motiva para ser llevada ante Tribunal Constitucional.

Manifestó estar de acuerdo en que el proyecto tiene artículos que no proceden ser aprobados y que van contra derechos fundamentales adquiridos en el tiempo y plasmados en la Constitución de la República.

“Si se aprueba con una minoría simple y no con una calificada como establece la ley pues también será un motivo para derogar. Yo quiero hacer un llamado al país, quiero que conozcamos el contenido, o sea, nosotros tenemos un Congreso que no lee incluyendo diputados nuevos, que dicen yo levanté la mano, pero no leí el proyecto”, acotó.

Clase política

La exministra de la Mujer sostuvo que República Dominicana debe procurar tener una clase política formada, sin embargo, cualquiera que es influencer entiende que puede ser senador o diputado.

Dijo que para poder lograr tener una clase política formada primero se debe tener una ciudadanía consciente, de donde emanan los propios políticos, los empresarios y demás actores de la sociedad.

“Aquí lo que hay es un ejercicio de ciudadanía débil, poco consciente, que va cada cuatro años a votar en las elecciones por los intereses individuales, no por el colectivo. Unos votan por los RD$500 y el pica pollo, pero otros por la contrata y el empresario para que le eviten pagar impuestos”, agregó.

