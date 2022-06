(VIDEO) Jandy Ventura dice sostener el legado de su padre es “una doble responsabilidad”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El merenguero Jandy Ventura está consciente de la responsabilidad que carga sobre sus hombros al intentar desempolvar y mantener siempre vigente la trayectoria artística de su padre, el icónico Johnny Ventura, a quién describió como una persona que gracias a su integridad hoy nadie puede señalar ni cuestionar.

“Es una responsabilidad más que nada muy pesada, porque mi papá fue una persona que vivió más que nada de frente al sol y no hay nadie que pueda señalarlo de ninguna forma, ni en su vida personal, ni en su carrera musical, pero tampoco en su carrera política”, expresó.

“Mi papá antes de hacer algo lo pensaba para que no fuera a dañar su imagen, imagínate yo la responsabilidad que tengo para no dañar mi imagen y no dañar la figura de mi padre. Es un doble reto”, sostuvo; tras describir Caballo Mayor como alguien que rompió todos los estándares sociales.

Al promover su más reciente álbum “El Legado del Caballo”, Jandy Ventura expresó que el cariño que el pueblo dominicano le ha demostrado es motivación y una forma de mantener viva la memoria de su padre, por lo que objetivo con estas canciones es que las personas conserven en sus memorias, lo más longevos temas de quien en su momento logró innovar el merengue.

“El cariño que la gente me está dando lo aprecio infinitamente, es una forma de que la memoria de mi papá continúe viva entre todos nosotros y por eso estoy haciendo su música, esto haciendo que la gente comience a recordar algunos temas. Por ejemplo, en el disco yo grabé un tema con Rubby Pérez que se grabó en 1974, que mismo no lo conocía”, expresó.

En una entrevista realizada por Manuel y Hermes Meccaeriello en el programa “Manuel & Hermes Magazine”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Ventura manifestó que su deseo es desempolvar un poco la trayectoria del histórico merenguero, quien se empezó a destacar en los escenario a partir de la década de los 60, con un pegajoso ritmo al bailar y cantar, pero sobre todo, una sonrisa encantadora que conectó con su público hasta su último respiro.

“El Legado del Caballo” celebra lo mejor del Caballo Mayor, a través de históricas composiciones que marcaron su trayectoria, pero hoy adaptadas al gusto de una nueva generación. El álbum compuesto por 14 temas, se está realizando en colaboración con artistas como Gilberto Santa Rosa, Milly Quezada, José Alberto “El Canario”, Manny Cruz, Sergio Vargas, Héctor Acosta, Néstor Torres, Willy García, Alex Bueno, Miriam Cruz, Eddy Herrera, Roberto del Castillo, Alex Matos y Rubby Pérez.

