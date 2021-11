(VIDEO) Jaime Rincón: Si Danilo elige candidato por encuesta se volvió loco

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador y activista social, Jaime Rincón, cuestionó este jueves la cordura del el expresidente Danilo Medina, tras señalar que el exmandatario parece no haber aprendido la lección de la “derrota” que recibió el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las pasadas contiendas electorales, debido a que podría elegir a un candidato por encuesta.

“Pero se volvió loco, perdió el tino y no ha aprendido de sus errores que quiere volver a escoger de forma autoritaria en esa organización política”, criticó.

Rincón realizó estas declaraciones a raíz de que supuestamente esta organización política pretende seleccionar a sus candidatos a la Presidencia para el 2024 a través de encuestas y no con elecciones primarias internas.

El comunicador expuso sus valoraciones mientras conducía el programa “El Nuevo Diario en la Tarde” que es transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 01:22).

“Encuestas que nadie ve, nada más ellos. El Comité Político y la comisión los que designan. No quieren ir a primarias internas a elegir, ahora quieren imponer a uno que no tiene los números ni la aceptación ni dentro de ese partido, ni afuera en la sociedad”, externó.

Insistió en que al parecer el ex jefe de Estado no ha aprendido nada de sus errores, todos los desaciertos y el autoritarismo que dice cometió a la base de esa organización política, indicando que fue un cáncer “extirpado en las elecciones presidenciales y congresuales que se consumaron en 2020”.

Rincón aseguró que el Medina es el único político que ha logrado llegar a la presidencia del país desde abajo, construyendo una carrera política desde cero.

Asimismo, indicó que cree necesario que los partidos políticos se fortalezcan en la República Dominicana, al considerar que estos no hacen más que dar pasos para “ellos mismos autodestruirse y dañar su imagen cada día más”.

“Por eso hago este comentario, no por Danilo Medina ni porque me interese el PLD, ni porque me interese que vuelvan”, aclaró.

Recordó que los desaciertos y los malos pasos que dio Medina desde el poder, llevaron a una ruptura del partido, cuya insignia durante años había sido la unidad, el consenso para poder ir cohesionado a las elecciones periodo tras periodo.

Relacionado