(VIDEO) Jaime Rincón exige se publiquen nombres empleados “botellas”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. El comunicador Jaime Rincón exigió este martes que el Gobierno publique los nombres de los empleados públicos que cobraban sueldos sin trabajar, las denominadas “botellas”, y solicitó además que estos sean vetados para que no puedan volver a ocupar un cargo público.

“Nosotros no podemos pagarle a un grupo de botellas, viene un nuevo gobierno que dice que es el cambio, los cancela, pero no publica los nombres y estos no reciben ninguna consecuencia”, manifestó Rincón.

El también analista político emitió sus comentarios durante su intervención en el programa El Nuevo Diario en la Tarde, el cual conduce junto a Euclides Marmolejos, Ely Encarnación y Aneudy Núñez, y que se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver comentario a partir del minuto 29:28).

Rincón expresó que dichas personas deberían ser sometidas ante la justicia, ya que estos -según manifestó- “se cogían el dinero del pueblo sin trabajar”.

Los comentarios de Rincón surgieron a raíz de las múltiples denuncias que han circulado en medios de comunicación emitidas por funcionarios, quienes revelaron la existencia de numerosas personas que devengaban salarios sin presentarse a su lugar de trabajo y que figuraban en las nóminas.