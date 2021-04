(VIDEO) Jaime Rincón: Estar a favor de tres causales no da salvoconducto para violentar toque de queda

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Jaime Rincón expresó que los grupos feministas que intentaron instalar un campamento frente al Congreso de la República y fueron detenidos por la Policía Nacional tienen derecho a protestar como cualquier otro dominicano, pero “el hecho de portar una pañoleta verde que dice que ellos están a favor del aborto en tres casuales no le da un salvoconducto para violentar el toque de queda”.

“¿Y esto está mal, que un grupo de dominicanos quiera protestar y armar un campamento frente a una institución pública?, no, eso no está mal, pero cuando usted lo hace violentando el toque de queda claro que está mal, son cosas que nosotros no podemos aplaudir”, dijo.

Rincón emitió sus comentarios durante su participación en el programa El Nuevo Diario en la Tarde, el cual conduce junto a sus compañeros Euclides Marmolejos y José Díaz, y el que se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 04:32).

Consideró que el grupo feminista no actúo de forma correcta al tratar de instalar un campamento frente al Congreso incumpliendo el horario del toque de queda y permitir que lo hubieran hecho denotaría que en el país existe una doble moral.

“Me pregunto ¿hasta cuándo la doble moral del dominicano? que quieren que a otros los sometan por violentar el toque de queda, pero que cuando son ellos quieren que todo pase como si nada, que se le de un salvoconducto, que se le perdone su falta”, sostuvo.

Resaltó que en los vídeos que colgaron en las redes sociales sobre lo sucedido no se ve ninguna conducta inadecuada por parte de los miembros de la Policía, y destacó que lo que se podía apreciar era que “estaban interesados en conciliar y apaciguar la situación para que los activistas sociales se retiraran”.

“Dos horas, y no se pudieron poner de acuerdo porque no hay nadie que se ponga de acuerdo con este grupo de mujeres y jóvenes que son intolerantes. Todos los que están de acuerdo con esto, que van a estos campamentos, creen que porque tienen esa pañoleta son Superman o la Mujer Maravilla y no es así”, declaró.

Rincón destacó que no se puede tolerar exabruptos de la Policía, pero dijo que en esta ocasión solo hicieron su trabajo, y en ese sentido, reiteró que todos tienen el derecho a protestar, pero no violentando las normas y procedimiento establecidos por las autoridades.