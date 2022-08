(VIDEO) Jaime David: “El presidente no logra meter la vaca en el mismo corral, una le rompe un alambre o le salta el portillo”  

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exvicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal, aseguró este lunes que la impresión que tiene el pueblo dominicano hoy es que el mandatario de esta nación dice una cosa y los funcionarios van cada uno por su lado con un proyecto personal, por lo que parecería que “el presidente no logra meter la vaca en el mismo corral, porque todos los días una le rompe un alambre o le salta el portillo”.

El miembro del Comité Político del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dijo que el presidente Luis Abinader en los próximos dos años de gobierno que le restarán a partir del 16 agosto, tiene el gran reto de lograr que los actuales funcionarios vayan en la dirección que él quiere.

“Yo creo que el tiene el reto de cómo enderezar esto, ahora lo peor de todo es ponerse a hablar de reelección antes de cumplir dos años, usted puede hablar de repostulación, pero quien reelige es el pueblo y el pueblo no reelige los apagones, la inflación, la improvisación, no reelige un gobierno que da una imagen de incumplimiento”, agregó.

Fernández Mirabal fue entrevistado por los periodistas Rafael Zapata, Julia Muñiz y Glenn Davis Felipe, en el programa El Nuevo Diario AM, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, previo a sostener un breve conversatorio e intercambio de ideas con Persio Maldonado Sánchez, director del periódico.

El dirigente político aconsejó al oficialista frenar un poco la “campaña de reelección” y ponerse a trabajar más para que la gente tenga razones para decidir si quiere reelegir al presidente Abinader o no, porque cuando el pueblo vio dividido al PLD lo sacó del poder.

“Hay que recordar que los buenos gobiernos del PLD no fueron solo porque teníamos buenos presidentes, no, es porque teníamos una fuerza política que lo apoyaba, porque por más buenas intenciones que un presidente tenga, si no tiene un partido que lo sostenga y lo apoye no va bien”, manifestó.

Escenario político

Fernández Mirabal afirmó que el PLD es la única organización partidaria que tiene presencia en cada rincón del país y actualmente es el partido número uno en las encuestas, a pesar de no tener aún su propuesta presidencial.

En cuanto al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y la Fuerza del Pueblo (FP), sostuvo que son organizaciones en proceso de consolidación, la primera está denotando desintegración, mientras que la otra solo tiene una cabeza, y si llegara a faltar no se sabe quién podría ser presidente de la República.

“Tenemos ahora mismo seis precandidaturas, de ellas, tres que han puntuado mucho más que otras tres, pero todas con condiciones suficientes para llegar a la presidencia de la República y hacerlo bien con el apoyo del PLD, esa es la grandeza”, expresó.

consulta

El exvicepresidente dijo que la consulta que llevará a cabo el partido morado el próximo 16 octubre es un proceso con el cual pretenden escuchar al pueblo, pero además de ir a elegir una candidatura, consideró que la gente aspira a participar para rechazar las políticas públicas del PRM.

“Para rechazar los apagones, la inflación, la improvisación, o sea, la gente siente que quiere convertir la consulta del PLD en un plebiscito, en vez de ir a recoger firmas para rechazar las políticas de mal manejo de la cosa pública que está haciendo el gobierno del PRM”, acotó.

