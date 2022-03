(VIDEO) Jaime David descarta candidatura a la vice en el PLD; apuesta a seguir siendo feliz y en ayudar en lo que pueda 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Jaime David Fernández Mirabal, ex vicepresidente de la República y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), descartó este lunes la posibilidad de acompañar a Margarita Cedeño en una boleta electoral, en caso de esta resultar la candidata presidencial de la organización partidaria, porque está apostando a seguir siendo feliz y en ayudar en lo que pueda.

“En política aprendí a decir que no, la gente siempre quiere que tú le estés prometiendo, eso no está considerado y no, estoy apostando a seguir siendo feliz, ayudando en todo lo que pueda. Todo el mundo cree que el que trabaja es porque está aspirando a un cargo y yo aspiro a que el PLD vuelva al gobierno, porque sí demostró preocupación por la estabilidad y el desarrollo de este país”, expresó.

Fernández Mirabal fue entrevistado por los hermanos periodistas Luis y Emilio Brito, en el programa “Tiempo de Noticias”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, tras sostener un breve conversatorio con Persio Maldonado Sánchez, director general del periódico.

(Ver entrevista a partir del minuto 22:35).

Manifestó que hace un tiempo demostró que puede aportar como un ciudadano responsable que participa en política, sin estar detrás de una candidatura, que conlleva un costo, tiempo y necesidades.

“En política lo importante no es que usted aspire, es que lo aspiren. Aquí hay demasiados aspirantes pero que nadie los aspira, creo que ya todo político tiene una etapa y esta es la etapa nuestra de colaborar en la política, hay que recordar que aspirar a un proyecto presidencial tiene un costo económico y familiar, lo intenté dos veces, no se pudo, no me voy a pasar toda la vida en eso y después no dejar ningún legado”, agregó.

No obstante, el dirigente político reiteró su apoyo a la también ex vicepresidenta de la República, en sus aspiraciones a la candidatura presidencial del PLD, porque representa la “mejor” opción y el pueblo lo sabría.

“La compañera Margarita es una de las últimas que salió y de los tres precandidatos que están punteando, está en primer lugar y bastante por encima y esos es un tema que se deberá demostrar el 16 de octubre cuando hagamos la consulta popular, abierta como debe ser la democracia”, añadió.

Panorama de RD

El exministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales dijo que el país se encuentra en una situación difícil y el principal problema que aqueja a la gente hoy es la inflación, aparte de la inseguridad ciudadana, en parte causada por elementos externos, pero también influiría que no hay buena coordinación entre aquellos encargados de crear las políticas económicas y de producción.

“El secreto del PLD, que gobernó 20 años con estabilidad económica, política, paz social, respeto a los derechos humanos es trabajar en equipo y formación política, Hay que ver que hubo gobiernos del PLD en los que el precio del petróleo se colocó a más de USD$147 el barril y no hubo inflación, ¿Cuál es el secreto?, Equipo”, señaló.

También dijo que el pueblo percibe que este es un gobierno de “popis” y medidas como la de eliminar los aranceles a una serie de productos, algunos que se producen en el país y otros que no y la de subsidiar el precio de los combustibles son muy cuestionadas y acumulan deudas.

Además, dijo que se debe tener firmeza en la política exterior y el Gobierno no debería salir diciendo que los chinos no pueden invertir en áreas estratégicas, como habría dicho el mandatario dominicano meses anteriores, sobre todo porque China le dio la mano al país en el tema de las vacunas contra la COVID-19.

“No se puede gobernar a veces por lo que la gente dice o no dice, hay que tratar de irse, hay que tratar de saber hacia dónde usted quiere llegar y yo creo que eso se necesita reencauzar “, agregó el exministro de Deportes y Recreación.

Relacionado