(VIDEO) Jahlil Okafor lidera ofensiva y los Pelicans derrotan a Denver

EL NUEVO DIARIO, NEW ORLEANS.- El equipo de los Pelicans ha ganado su primer partido de la temporada 2019-20 gracias a una gran ofensiva realizada por el pívot Jahlil Okafor quien debutó frente al conjunto de Denver Nuggets el cual cayó derrotado con marcador de 122-107 ante New Orleans.

Okafor marcó 26 puntos, cinco rebotes y una asistencia, en 34 minutos en los que vio acción durante el partido.

El pívot, a quien muchos dieron por perdido para la élite de la NBA hace bastante tiempo, estrenó titularidad frente a Denver Nuggets para firmar un partido que pocos podían esperar al irse hasta los 26 puntos.

New Orleans Pelicans consigue su primera victoria de la temporada tras un comienzo 0-4 y derrotan a los Nuggets 107 a 122.

Brandon Ingram 25 PTS 3 REB 5 AST

Jahlil Okafor 26 PTS 5 REB

Jrue Holiday 19 PTS 5 REB 7 AST

Okafor cree que ver en vídeo la debacle del anterior choque ante Golden State les ayudó. “Nos mataron el otro día viendo el vídeo después de esa mala actuación contra Golden State, pero fue algo necesario. Era muy necesario y pudimos arreglar las cosas de las que hablamos”.

Quien tampoco faltó a la cita con la canasta fue el alero Brandon Ingram, que marcó 25 puntos para cerrar una racha de cinco encuentros anotando al menos 22.

Además, los Pelicans contaron con el regreso de Jrue Holiday, quien tras dos noches ausente por un esguince de rodilla se fue hasta los 19 puntos.

Tampoco estuvo libre de cierta extrañeza ver la discreta actuación que tuvo Nikola Jokic para los Nuggets. El pívot serbio estuvo bien defendido todo el encuentro y solo pudo realizar seis tiros a canasta para conseguir 13 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias.

Jamal Murray por su parte se quedaría en 14 puntos para dejar la nota positiva de la noche en el debut de NBA de Michael Porter Jr., que sería el máximo anotador de los suyos con 15 puntos.

Esfuerzo defensivo

Por primera vez en el corto periodo que se lleva disputado de la temporada, la defensa de New Orleans funcionó. Más allá de acumular cuatro derrotas, que ya es de por sí doloroso, más preocupaba en Luisiana el hecho de haber encajado al menos 123 puntos en cada uno de los primeros cuatro encuentros. Anoche, contra los de Colorado, rebajaron esa cifra hasta los 107 puntos. Sí, deben seguir mejorando y convertir la excepción en la regla, pero al menos ya han dado el primer paso.

Enfado de Malone

Quien no terminó para nada contento la noche fue Mike Malone. Denver, que venía de perder en casa ante Dallas, quería recuperar la sonrisa a costa de unos Pelicans que llegaban muy tocados. No solo no lo consiguieron, sino que no estuvieron ni cerca. El entrenador de New Orleans no escondió su enfado. “Estoy realmente avergonzado. Ha sido una actuación defensiva que da verguenza. Hemos regalado 37 puntos fáciles en transiciones”.

Debut de Porter Jr.

Como comentábamos, la gran noticia para los Nuggets fue ver por fin a Michael Porter Jr. disputando sus primeros minutos en la NBA. El ala-pívot, a quien muchos situaban como posible número 1 del Draft de 2018 en su momento, no estuvo finalmente ni cerca después de que una grave lesión de espalda diese al traste con su carrera universitaria. Aun así, los Nuggets confiaron en él como número 14 y hoy han visto por fin lo que puede hacer sobre la pista. Para empezar, 15 puntos y 4 rebotes en 21 minutos.

