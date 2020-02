(VÍDEO) Jacques Passy, nuevo DT Sub-23 RD: “Hay un sentimiento de compromiso absoluto”

View this post on Instagram

Sub-23| Rubén García, presidente de la Federación Dominicana de Fútbol presentó este martes en rueda de prensa al mexicano Jacques Passy como DT de la selección sub-23: "Estoy orgulloso de estar aquí presente. Hay un sentimiento de compromiso absoluto de que este cuerpo técnico sacará lo mejor de sí para lograr que RD haga el torneo más competitivo posible". Video por: @williamaish