(VIDEO) Jacqueline Estrella asegura hay buen relevo en el humor dominicano; resalta “generación de oro” realizó un admirable trabajo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La actriz y humorista Jacqueline Estrella, aseguró que si hay buen relevo en el humor dominicano entre ellos Raymond Pozo, Miguel Céspedes, Fausto Mata “Boca de Piano” y otros que han ido surgiendo, realizando un trabajo fenomenal, resaltando que esa “generación de oro” dejó muy buena zapata para el desarrollo del humor dominicano.

“Esa generación de la época de oro del humor, porque todos eran estrellas, Cuquín, Boruga, Cecilia García, Cachita, Luisito Martí, ósea era una plena de comediantes completos. Freddy Beras Goico el que más, porque actuaba, escribía, declamaba, cantaba, tocaba, era productor, negociante”, resaltó en una entrevista realizada en el programa “Tiempo de Noticias” que se transmite a través de la plataforma de El Nuevo Diario TV.

También resaltó la labor que realizada por sus compañeros, quienes día a día han buscado la forma de sacar adelante lo mejor de la dominicanidad y que han sentido el compromiso de seguir adelante para brindar buen humor al público.

“Hay que seguir dando tiempo a la nueva generación, para que siga demostrando en el camino con su actuación y desenvolvimiento, lo que son y pueden dar más adelante”, puntualizó.

Las nuevas formas de humor

Jacqueline Estrella planteó que las nuevas formas de hacer humor han sido más cómodas para los jóvenes que la ejercen, ya que muchos utilizan el método de stand up y han tenido éxito con este formato estadounidense, que ha revolucionado los monólogos.

También, manifestó que la diferencia que existe a lo que ellos vieron y heredaron de los comediantes de la época de oro, era la caracterización de personajes, que todavía en estos tiempos cuando realizan un show la gente los aclama.

“Las rutinas están a base de un personaje que se ha destacado en el desenvolvimiento del trabajo frente al público, entonces ellos eligen. A mi cuando me contratan, me piden los personajes de Margarita y Consuelo, entonces llevo rutinas en torno a ellas”, dijo Estrella.

Agregó que “El stand up vino a irrumpir el escenario humorístico, ya con otro formato. Entonces, no podemos evaluarlo con la misma regla. Este es un tipo de humor muy norteamericano, donde el cómico normal se para y hace una rutina, habla de su propia vivencia y hasta se burla de sí mismo, así va teniendo una relación con su público”.

Su formación

Tras haberse preparado en locución para ser presentadora, Estrella manifiesta que la comedia llegó a ella, ya que desde siempre era el alma alegre de su entorno, siendo en muchas ocasiones la que daba la chispa.

“Yo creo que la comedia me eligió. Desde que tengo uso de razón estoy haciendo chistes, soy la motivadora del grupo, la que organizo las fiestas, las giras, la que anima, la que le pone la pila al grupo”, explicó.

Expuso que antes de estar en la locución llegó al Instituto para Secretariado, motivada por su madre y al conocer a uno de los maestros que en el momento le estaba impartiendo una materia, que vio en ella potencial para poder desenvolverse en la comunicación.

“Conocí a Andrés Ramos, locutor que me impartió una materia y me dijo que tenia condiciones para ser locutora, aquí impartimos el curso. Y a mi como que nunca me pasó por la mente, porque yo con esta voz tan ronca, tan tosca, no me lo imaginaba”, dijo Estrella en la conversación.

Más adelante, la humorista inició el curso de actuación donde comenzó a desenvolverse como modelo de pasarela, fotografía, pero siempre sentía esas ganas de expresarse ante las cámaras, teniendo en la locución una herramienta favorable para su desarrollo.

“Me gustó tanto que seguí los estudios en la Otto Rivera, allí me gradué. Y comencé a hacer casting como presentadora de televisión y comienzo a ir a muchos canales, soy bien vista, con mi carnet de la Comisión”, narró.

Estrella explicó que en su proceso de formación, uno de sus maestros buscaba a alguien para dar a conocer la academia y se fijó en ella para poder promoverla, su maestro habló con Juan Carlos Pichardo padre, quien estaba en “Caribe Show”, programa del desaparecido Rahintel y esta fue llevada allá.

“Le llevamos un cassetico para que lo viera Juan Carlos Pichardo, le gustó y me dio trabajo y yo tenia un conflicto interno porque yo quería ser presentadora y le dije que me diera tiempo porque me he entrenado tanto, para terminar, haciendo comedias”, resaltó.

Pero luego, se dio cuenta que era una oportunidad de oro para poder entrar a los medios de comunicación, llegando con éxito y viendo la facilidad que ha podido tener al momento de actuar a través de la comedia.

Relacionado