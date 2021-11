(VIDEO) Jackson lidera a Grizzlies que vuelven a derrotar a Nuggets

EL NUEVO DIARIO, MEMPHIS, EE.UU.- Jaren Jackson consiguió 22 puntos para los Grizzlies de Memphis, que superaron 108-106 a los Nuggets de Denver, informaron este jueves medios deportivos.

Ja Morant aportó 18 tantos y Desmond Bane y el reserva Kyle Anderson aportaron 16 tantos cada uno para los Grizzlies (5-3).

Un triple de Bane con 1:19 minutos por jugarse dio a Memphis la ventaja definitiva en su segunda victoria consecutiva sobre Denver.

3 STRAIGHT THREES FOR JAREN JACKSON JR AND THE GRIZZLIES (+1) LEAD! pic.twitter.com/APdp0a8hK4

— NBABet (@nbabet) November 4, 2021