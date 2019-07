(VIDEO) J Balvin realiza broma con rata muerta a una amiga y se hace viral

View this post on Instagram

😂😂😂🐭😂😂😂😂😂🐭🐀🐀🐀🐀😂 CORRE @nicoleromeroy RUN 🏃‍♀️ 🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️ @5thphvse