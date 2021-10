(VIDEO) J Balvin considera Grammys juega con notoriedad de artistas latinos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El cantante urbano J Balvin consideró que los premios Latin Grammy juegan con el “rating” o notoriedad de artistas latinos, afirmando que los nominan a múltiples renglones y no es otorgada una cantidad “justa” de estatuillas.

“Yo fui el artista más nominado en la historia de los Grammys y sólo me llevé uno”, resaltó el intérprete de Ay Vamos.

Asimismo, recomendó a la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, que la cantidad de nominaciones sea directamente proporcional a la cantidad de Grammys ganados.

“Me pueden dar tres nominaciones y esas tres me las gano, pero que no jueguen con el poder que nosotros tenemos con la cultura para el rating…por eso yo no fui hace dos años”, puntualizó el colombiano durante una entrevista en el programa Alofoke Sin Sensura.

