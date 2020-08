(VIDEO) Iván Lorenzo es designado vocero de la bancada del PLD en el Senado

View this post on Instagram

El senador por Elías Piña, Iván Lorenzo fue designado este miércoles como vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana en el Senado de la República. La información fue ofrecida por Héctor Olivo, director de Comunicaciones del partido morado, durante la realización de la reunión para escoger los voceros del @pldenlinea en el Congreso. Olivo informó que como vicevocero fue escogido el senador Valentín Medrano, de la provincia Independencia, en tanto que el senador Franklin Peña, de San Pedro de Macorís será secretario. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #ElNuevoDiarioRD