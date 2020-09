(VIDEO) Ito Bisonó responde a comentarios sobre fórmula de combustibles

View this post on Instagram

El ministro de Industria y Comercio y Mypimes (@micmrd), Víctor (Ito) Bisonó (@itobisono), dijo este domingo en torno a la explicación que ofrecería sobre una fórmula sobre el costo de los combustibles, que todo se trata de los impuestos que pagan los dominicanos, y que en este Gobierno se verificará hacia donde van y cómo se manejan. “No solamente es atribución del Ministerio, o del Gobierno, son componentes que vienen con el dólar, que vienen con el barril del petróleo, que viene con la tasa promedio de lo que son los embarques, que viene con el tamaño de los embarques”, detalló el funcionario. Video: José Amado Peguero (@josepeguero). Continúa leyéndote esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #ElNuevoDiarioRD