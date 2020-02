(VIDEO) Ito Bisonó firma en OEA acuerdo de cooperación internacional con Almagro

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- El dirigente político Víctor -Ito- Bisonó(@itobisono ), conversó con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, (OEA), sobre la actual crisis electoral derivada de la suspensión de los comicios municipales y reiteró su voto de confianza a la auditoría que realizarán los expertos de este organismo. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord