(VIDEO) Ito Bisonó: Explicaré claramente el cálculo de precios gasolinas en RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Víctor “Ito” Bisonó, próximo titular del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), informó este jueves que cuando asuma la titularidad de la institución transparentará los procesos y dará las explicaciones correspondientes de cómo se calcula la fórmula para otorgar los precios a los carburantes que consumen los dominicanos.

El político aseguró, que pretende socializar más la fórmula del cálculo de los combustibles, la cual es regulada por la Ley No. 112-2000, que establece un impuesto al consumo de combustibles fósiles y derivados del petróleo.

Bisonó hizo el aclarando, tras ser abordado sobre un video que circuló en redes sociales en octubre del año 2019, donde explicaba y realizaba el cálculo del precio de las gasolinas en el país.

“Ahí lo que manifestábamos era la cantidad de impuestos que paga el ciudadano, un 48% más o menos por un galón de combustible. La preocupación en ese momento es qué se hace con los impuestos que paga el ciudadano”, resaltó Bisonó.

El próximo titular del MICM emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por los periodistas Danny Alcántara, Luisín Mejía y Óscar Medina, en el programa Hoy Mismo, que se transmite por la planta televisora de Color Visión.

Aseguró, que sobre los impuestos que paga cada dominicano existe una percepción que cala en la realidad de corrupción e impunidad.

“El mensaje iba dirigido hacia el ciudadano que paga impuestos, y sobre qué se hace con los impuestos”, enfatizó.

“Tenemos que generar confianza, pretendo con el tiempo ganarme esa confianza, y ya los invitaré a la mesa del cálculo del proceso que se haga para otorgar los precios”, refirió a los periodistas durante la entrevista.

Bisonó indicó que el presidente electo Luis Abinader, como economista de profesión, tiene plena creencia en la rebaja del precio de los combustibles.

“La población tiene que entender, que nos tienen que dejar llegar, que tenemos que ver qué hay, cómo se eficientiza el Estado”, aseveró.

Igualmente, indicó que el MIC también abarca las zonas francas y regímenes especiales, y que vive un momento propicio para atraer inversión de varios países.

Agregó, que otro punto importante es la del comercio interno, sectores con los cuales se ha reunido con importantes empresas e inversionistas extranjeros, asegurando que el nuevo Gobierno genera confianza y atraerá nuevas inversiones a territorio dominicano.

Transición institucional

Al referirse sobre el proceso de transición del Ministerio de Industria y Comercio, Bisonó subrayó que ya se reunió con el actual ministro, ingeniero Nelson Toca Simó, y que se han designado las comisiones de trabajo tanto del Gobierno entrante como de la actual gestión.

“Hay subcomisiones de trabajo por área de los Viceministerios que son cinco, estamos comenzando a recibir información. Ya nosotros sabremos la realidad cuando se haga el traspaso a partir del 16 de agosto”, manifestó.

Puestos de trabajo

El exdiputado por el Distrito Nacional también abordó el tema de los puestos de trabajo del personal que ingresará a la institución, indicando que la esencia del Ministerio de Industria y Comercio es de carácter técnico.

“Con mucho derecho los militantes del partido que entra y que acompaña al presidente y al PRM están reclamando su espacio, pero hay comisiones que lo están haciendo. Hay diferentes presidentes del PRM que se comunican con nosotros, lógicamente vamos con un equipo que nos acompañó, un equipo independiente, que tenemos compromiso”, puntualizó.

Asimismo, aseguró que la carrera administrativa será respetada en la institución, indicando que se realizará un híbrido en los puestos de trabajo, ya que es un tema de todos los dominicanos.

“La situación que hay de transición en este momento, es una situación especial, es una transición en medio de una pandemia y crisis mundial y crisis económica”, dijo.

Apoyo a candidatura de Luis Abinader

Bisonó indicó que decidió apoyar la candidatura de Luis Abinader porque no pudo presentar la suya, asumiendo un compromiso de fidelidad y de la palabra de comenzar a trabajar, ya que el éxito del gobierno que iniciará el Partido Revolucionario Moderno (PRM), ex el éxito propio.

“El éxito del presidente Abinader, de este gobierno y el de nosotros, es el éxito del desarrollo de todos los dominicanos. Nos van a pasar notas después y balance como equipo y resultado”, aseguró.

En ese orden, dijo que el éxito del trabajo realizado le dará la oportunidad de que en el año 2028 o en el 2032, pueda seguir adelante con sus aspiraciones “Dios mediante”.

“Estamos enfocados en ser coherente, en asumir y agradecer la oportunidad dada por el presidente Abinader, de no quedar mal con él, con mi familia, mis amigos y al país”, aseveró.

Persecución de la corrupción

Tras ser abordado sobre una posible persecución de funcionarios a la gestión actual, Bisonó resaltó que no cree en la persecución política, resaltando que no se puede confundir esta con la rendición de cuentas.

“Tu no puedes ponerte una capa decir que eres político y a mí no me toques y hacer un desorden, cada cual debe estar consciente de lo que recibe”, manifestó.

En ese orden, sostuvo que el país está cansado de la corrupción la cual inclusive se presenció durante la pandemia del coronavirus, debido a que se suspendieron licitaciones por escándalos de corrupción.

“El presidente tener que destituir una entidad completa, yo no creo que eso es política, yo creo que por esas irregularidades tienen que dar la cara ante la justicia y devolver el dinero que se robaron”, dijo el próximo funcionario.

