(VIDEO) Isla Saona: Más que un destino, la fuente de inspiración para Deny K en su último sencillo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La natural paleta de colores, aguas cristalinas y la calidez, fue la combinación que hizo al cantante colombiano Deny K enamorarse de la isla Saona y componer una canción que resalta las cualidades de este paraíso, situado en el sureste de la República Dominicana.

“Yo estuve allá una semana con mi familia, me quedé y fue muy, muy, muy bonito de verdad, la vibra y la química que yo tuve con esa isla fue muy particular; entonces, yo dije como no hacer un campamento musical acá y hable con mi equipo y le dije vamos para isla Saona, porque yo sé que de ahí va a salir muchísima música”, expresó.

En una entrevista realizada por Raymond Moreta en el programa “La Embajada”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el exponente urbano describe como un amor a primera vista lo que sintió durante su primera vista a la República Dominicana hace cuatro años y desde entonces Quisqueya se ha convertido en el hogar donde habita su crecimiento artístico.

“Cuando yo vine acá vine como turista, y como me enamoré tanto de este país y las personas, los dominicanos, me encanta la vibra que transmiten; entonces, yo dijo voy a venir a República Dominicana a trabajar y desde hace cuatro años hasta la actualidad estamos ahí metiendo mano y trabajando”, emitió.

Comentó que en todo este tiempo ha podido observar un importante crecimiento dentro del género urbano en la República Dominicana, por lo que aseguró se siente muy feliz de abrirse camino dentro de este ritmo con artistas locales.

Para Deny ser artista va más allá de formar parte de un solo género musical; por eso, en la actualidad pretende presentar al público una nueva combinación ritmos.

A pesar de que en “Isla Saona” las letras son limpias, el artista considera que el “arte es arte” sin importar la forma en se exponga.

“No creo que haya que ponerle un límite aun artista, el artista puede hacer lo que quiera, porque las cosas fluyen. Son muchos ingredientes que al final puede ser que la gente critique o a veces no, puede ser que a ti te gusta y a mí no”, indicó.

Aunque no negó la influencia de la música en algunas cosas, reiteró que la educación y los principios son otorgados por los padres.

