(VIDEO) Isaías Ramos considera urgente creación de un nuevo sistema de orden institucional y social en RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del movimiento Frente Cívico y Social, Isaías Ramos, sostuvo este jueves que es de vital importancia que en República Dominicana se cree un sistema de orden institucional y social que garantice un verdadero Estado de derecho donde todos los ciudadanos y ciudadanas sean iguales ante la ley.

Consideró que en el país ha habido una “injusticia social enorme” y los servicios esenciales que están concebidos en la Constitución de la República prácticamente no existen, algo que a la partidocracia dominicana no le interesaría resolver.

“Y más que todo, tenemos una justicia secuestrada, un Poder Judicial que lamentablemente, bajo este esquema de la política que tenemos en nuestro país, lo eligen políticos que están comprometidos con la corrupción, siempre van a elegir en las altas cortes gente que sean títeres de ellos, que vayan a garantizar esa impunidad”, acotó.

Asimismo, dijo que se necesita un Estado que garantice verdaderamente igualdad de oportunidades y para lograrlo se necesita crear riquezas, algo que a su juicio no se está haciendo en el país.

En ese orden, cuestionó que el próximo año 2023 se gasten 300 millones de pesos diarios para subsidiar energía y combustible, en lugar de destinar ese monto para financiar a tasa cero la industria, la agropecuaria y otros sectores que realmente generan riquezas.

“Entendimos que la política requiere de una estructura diferente a de las personas que representan a la política de la República Dominicana hoy en día, que son politiqueros que no tienen principios, no tienen valores, no tienen propósito, ni una visión del país que tenemos que construir”, acotó.

Manifestó que están trabajando para que el Frente Cívico y Social pueda ser reconocido como partido político de cara a las elecciones del año 2024, porque “es el momento de poder entrar a la cancha a participar de la política y tener la oportunidad de ser elegido como dice nuestra Constitución”.

“Estamos completando la cantidad de firmas, son 80 mil, nosotros aspiramos a completar 100 mil antes de depositar en la Junta Central Electoral”, añadió el líder político.

