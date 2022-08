(VIDEO) Isa Conde insiste este es el momento de trabajar en la exploración petrolera en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dirigente empresarial y exministro de Energía y Minas, Antonio “Tony” Isa Conde aseguró este lunes que uno de los problemas que tiene la República Dominicana actualmente es que es importador neto de petróleo y gas, y lamentó que se haya enfriado el proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos en la cuenca marítima de San Pedro de Macorís, porque el alza en los precios y la situación indica que se debe invertir en ello.

“Insisto, falta calor, yo quisiera ver la gente que está en eso debido a la situación internacional, diciendo mira tenemos esas posibilidades, no nos podemos dar el lujo de desperdiciarla, cada día que perdemos es peor, siguen subiendo los precios, la escasez de gas y en un momento determinado no solo nos va a afectar a nivel económico como nos está afectando ya, sino que puede haber hasta carestía”, expresó.

Isa Conde fue entrevistada por los periodistas Luis y Emilio Brito, en el programa “Tiempo de Noticias”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Manifestó que, junto al exviceministro Alberto Reyes, se siente padre de este proyecto porque técnicamente vieron que hay posibilidades con los estudios que lograron hacer en su gestión, los arrojaron que habían una serie de puntos del país en los que existía petróleo y/o gas, y lo que se debía hacer es ver si eso era comercialmente rentable.

“Si hay una acumulación apropiada y ya hemos visto que la hay por los estudios sísmicos que se han hecho, de primera categoría, y hay un estudio que dice en cada cuenca lo que se ha visto, entonces lo que faltaba era terminar la exploración, pero eso necesitaba dinero, tendríamos que buscar gente que estaría dispuesto a invertir con tal de lograr tener éxito”, agregó.

Destacó, además, que felicitó al Gobierno cuando firmó el acuerdo con la empresa estadounidense Apache Corporation para la exploración y explotación de hidrocarburos, luego de haber hecho la licitación en su gestión, porque incluso eso significa cumplir con el principio de continuidad del Estado.

Clientelismo

Isa Conde consideró que en estos casi dos años de gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) han habido muy buenas intenciones, sin embargo, la gestión se ha encontrado con el escollo que tiene postrada la sociedad dominicana, el cual es el “clientelismo político”.

“El clientelismo y el rentismo político han condicionado toda la vida pública del país e incluso todos los funcionarios y no solamente en este gobierno, sino en todos los anteriores también, hay funcionarios que quieren hacer su trabajo, que quieren el país, pero se ven avasallados por esa clientela”, manifestó.

Sostuvo, además, que una de las banderas que ha levantado el actual Gobierno es la lucha contra la corrupción, sin embargo, dijo que es increíble la cantidad de escándalos que se han generado en este periodo y las tantas promesas que se han dejado de cumplir.

“El crecimiento económico no nos deja ver lo que está pasando, pero ese crecimiento yo lo pongo entre comillas porque es con mucha desigualdad, se queda en unos pocos, al punto de que el 10% de la población se queda con el 90% de los ingresos, entonces ese crecimiento no se convierte en desarrollo”, agregó.

Sector eléctrico

El dirigente empresarial consideró que si no se enfrenta el tema de las pérdidas de las distribuidoras de electricidad y el manejo clientelar que habría en las mismas, difícilmente el país pueda tener un sector eléctrico competitivo y capaz de satisfacer las necesidades de la clientela a un precio razonable.

“Cuando tu ves ese desorden por un lado y entonces que te quieran clavar a ti, y además, lo justifiquen con el pacto, porque esa era la última etapa del Pacto Eléctrico, eso realmente fue una politiquería barata”, agregó el exfuncionario refiriéndose al aumento de sueldo que se realizaron los miembros del Consejo de la Superintendencia de Electricidad.

También, dice que el Pacto Eléctrico tiene compromisos que en un 95% son del Estado, lo que significa que con o sin firma el Estado pudiera haber avanzado mucho más en cumplir con eso desde el Gobierno pasado.

“Este Gobierno tampoco se ha enfrentado a esas cosas medulares, si tu no haces eficientes las distribuidoras van a seguir los problemas, el Estado tiene que estar subsidiando. Aquí existe la pobreza eléctrica, gente que no puede pagar la energía por más eficiente que sea el sector, entonces hay que buscarle algún tipo de subsidio, pero focalizado, no el que tenemos ahora porque a mí me subsidian y eso no es justo”, expuso.

