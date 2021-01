(VIDEO) Irvin Alberti: Milagros ha tenido que mentirle a la gente porque este gobierno está improvisando

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. El comunicador y excompañero de Milagros Germán, Irvin Alberti, aseguró este lunes que las equivocaciones de la vocera del Gobierno se deben a que no sabe mentir y se ha visto en la obligación de hacerlo, porque la administración de Luis Abinader está improvisando.

“A Milagros lo que le ha fallado es su capacidad emocional el tener que hablar mentiras, y tener que enfrentar a una gente en la que ella creyó y sabe que están improvisando y tener que enfrentar eso”, aseguró el también comediante durante su participación en el programa “Cambio Y Fuera”

Alberti afirma que en la última rueda de prensa en la que participó La Diva, como también se le conoce, se le notaba una preocupación porque la información que iba a decir no era real.

Señala que en la política hay que tener cierta frialdad para decir las cosas y Milagros no cuenta con esa cualidad.

“Eso no era el gran cambio que ella entendía y eso la está abrumando, duele más lo que pasa con tu entorno no con la oposición, fíjense que cuando no hay respuesta la mandan a ella a improvisar.” agregó.

“Mi deseo es decirle Diva no hay ningún cambio, salte de ahí, vámonos”, destacó.