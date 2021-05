(VIDEO) Irina Peguero: He tenido que guayar la yuca para lograr estar donde estoy

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Para Irina Peguero, locutora, modelo y comunicadora, el desarrollo de su carrera en los medios ha sido una largo trayecto en el que ha tenido que superar obstáculos y dedicar tiempo a su crecimiento profesional, indicando que durante diez años ha tenido que “guayar la yuca” para poder ver los frutos de sus sacrificios.

“Hay que guayar mucho la yuca, honestamente yo decidí tomar el camino largo, yo dije voy a estudiar, yo dije que no quiero que me encasillen y que digan está ahí porque es bonita, que está ahí por su familia. Honestamente yo no me veía en todos los lugares que estoy ahora, pero yo tengo desde el 2010 trabajando por esto”, enfatizó Peguero.

Indicó además, que muchas veces las personas se presionan así mismas por el tiempo que tienen en los medios, sin lograr tener resultados, resaltando que lo más importante es trabajar con pasión y con claridad, al tiempo de tener siempre buena energía y buena fe para que las cosas lleguen.

Peguero emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por la comunicadora Paloma de la Rosa, en el programa Novedades, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 1:16).

Primera oportunidad en medios

La también emprendedora contó que su primera oportunidad en los medios se la debe a Gabi Desangles, a quien conoció a través de otra persona, de quien dijo le dio la oportunidad de anunciar un proyecto en un medio, “aunque no recuerda bien el dato”, lo que dio paso a que siempre fuera contactada de un programa para cubrir la vacante de un talento cuando faltaba.

“Me decían, mira tú puedes llegar, o cuando querían una co-host, y así pasé casi un año, y veo la oportunidad de entrar como productora, ya que quien estaba a cargo había renunciado, entonces ahí yo le digo a Ingrid Gómez, mire yo estudio esto y casi me estoy graduando, cualquier cosa yo le puedo producir”, subrayó.

Dijo que gracias a un “empujoncito” de confianza y referencia por Desangles, entonces luego pudo empezar a producir el programa “Mujeres al borde radio”.

Peguero añadió que a su carrera también le vino de suerte un roce que tuvo con Santiago Matías “Alofoque”, lo cual dijo potencializó y provocó que estuviera en el ojo de la gente.

Entrada a El Mismo Golpe con Jochy

Sobre su entrada como parte del staff que colabora con Jochy Santos, conductor y productor del programa El Mismo Golpe, Peguero dijo que tenía un proyecto de emprendimiento de microbiología, mediante un bazar digital, el cual en una ocasión fue a promocionar al programa, y que a partir del mismo día que fue a realizar el anuncio, Santos le dijo que se quedara como parte del elenco del programa.

“Me comenzaron a invitar, un día si otro no, daban la una de la tarde y yo dizque Dios mío todavía no me han dicho. Desde marzo pasado me comenzaron a invitar vía Zoom, y ahora en enero ahora me contratan fija, gracias a Dios, y pertenezco a este elenco que es el mejor team de la radio dominicana”, aseveró.

Sobre su vida personal

Al hacer un breve recordatorio de sus inicios en el mundo de la televisión y la comunicación, Peguero contó que en principio su pasión era la medicina, la cual abandonó para dedicarse de lleno a lo que en el futuro sería su verdadero futuro como comunicadora.

“Yo vengo de Higüey, puedo decir que allá fuero mis inicios, la primera vez que tuve contacto con la televisión fue haciendo el papel de la Chilindrina en un programa de televisión que se llamaba El escándalo de Massiel, ese fue básicamente mis inicios en TV”, indicó.

Asimismo, dijo que participó como modelo en un concurso de belleza llamado “Miss Higüey”, el cual catalogó como súper importante, debido a que el mismo le sirvió para abrirse las puertas en el mundo del modelaje, maquillaje, pasarela, entre otros.

En ese orden, dijo que su entrada al mundo del modelaje se debe a que su madre quería que se refinara como una dama, ya que asegura ella era una “mariamachito” en Higüey.

“Mi sueño siempre fue ser médico, yo no me veía haciendo nada de esto como profesión, refiriéndose al mundo de la comunicación, ya que sus tías le aconsejaban que estudiara Comunicación, ya que decían que nunca se callaba”, acotó.

Peguero también habló sobre otros aspectos y proyectos de su vida, los cuales le invitamos a ver accediendo al link de la entrevista.