(VIDEO) Inversionistas denuncian fueron estafados al comprar villas en el proyecto Green Park en Jarabacoa

EL NUEVO DIARIO, JARABACOA. – El municipio de Jarabacoa en La Vega, se ha convertido en uno de los destinos más importantes del país, donde artistas, empresarios, funcionarios, inversionistas y otros compran cabañas, villas, casas, apartamentos, y terrenos para tener un lugar donde pasarse un momento agradable.

La suerte de Ramón Antonio Liriano Peña y de Astahuarpa Santos no ha sido la mejor al hacer grandes inversiones de millones de pesos para adquirir varias villas en el proyecto Green Park, ubicado en la comunidad la Joya de esta ciudad montañosa, dicen haber sido estafados ya que sus propiedades luego de ser pagas están embargadas a terceros, a través de entidades bancarias.

Los afectados pidieron la intervención de la procuradora general de la República, Mirian Germán y del presidente Luis Abinader para que puedan buscar una solución a esta situación ya que hay varias personas que tienen invertido sus ahorros en este proyecto, donde según sus declaraciones fueron estafados por el empresario José Adolfo Nina Rodríguez.

Estos piden a las autoridades competentes investigar a notarios y abogados, debido a que existen firmas falsificadas en perjuicio de los inversionistas, que fueron escrita de manera fraudulenta. Acusaron responsablemente a Nina Rodríguez de ser la persona que lo ha estafado tanto a ellos como a otros ciudadanos, incluyendo empresas.

Las víctimas aclararon que este caso es particular, por lo que exhortaron a los que tienen pensado invertir en Jarabacoa a que no se desanimen, ya que el que ha engañado a varios no es de esta ciudad.