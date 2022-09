(VIDEO) Intérprete destaca importancia de que en RD sordos aprendan tanto lengua de señas como español 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La intérprete de Lengua de señas Anaida de Jesús manifestó que las personas que nacen con sorderas se ven con muchas limitaciones en términos de formación académica si solo aprenden a comunicarse a través de señas porque no podrán realizar una lectura comprensiva ni escribir, y es por esto que exhortó a que en las escuelas se les enseñe a la gente sordas tanto español como lengua de señas.

“Este es un idioma que carece de artículos, de conectores, entonces el español tiene todo lo que mencioné anteriormente, cuando la persona sorda se enfrenta a una lectura dice yo no reconozco este artículo, no puede hacer lo que es una lectura comprensiva, reconoce palabras, pero no comprende el mensaje en general”, precisó.

De Jesús emitió sus comentarios junto al comunicador Kerkedenny Medina, en el programa “Seg Revista”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“De ahí la importancia de que en las escuelas se les enseñe a las personas sordas español y lengua de señas al mismo tiempo, una educación bilingüe. Tengo clientes que llegan a mí ya cuando van a ingresar en la universidad y allí es donde yo he evidenciado esas deficiencias, no pueden no comprender completamente una oración”, expuso.

En ese orden, aseguró que hay una deficiencia en el aprendizaje del idioma español en República Dominicana y no solo en lo que se refiere a esa comunidad, sino también a la de los oyentes y eso sería algo que se debe empezar a trabajar.

Dijo también que no es momento de buscar responsables de tal deficiencia, la cual tendría que ver con el desempeño de los maestros, del Ministerio de Educación o con los mismos alumnos sordos que entenderían que no necesitan aprender más que el idioma de lengua de señas.

“Debemos trabajar el sistema educativo en general, hay déficit en la educación del país en varios aspectos y yo exhorto a los chicos sordos a que se esfuercen y se preocupen por aprender español, no solamente la lengua de señas porque esto los limita mucho”, concluyó.

