(VIDEO) Intérprete de signos exhorta a personas con problemas auditivos a corregir cuando les llamen “sordomudo”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La intérprete de signos y educadora española Noemí García precisó que la mayoría de las personas sordas pueden hablar porque su única dificultad se encuentra en el canal auditivo, no en sus cuerdas vocales y consideró que esa comunidad debe corregir a la gente que utiliza términos ofensivos o molestos para referirse a ella como “sordomudos” y así empezar a cambiar la sociedad.

Contó que muchos sordos a los que le ha servido de intérprete, cuando le ha transmitido ese tipo de términos dichos por alguien más, se han indignado y han corregido a la persona que los llamó así, sin embargo, habría otros que no lo hacen y dan por hecho que la sociedad ha interiorizado tales términos.

“Como intérprete yo no interfiero en la conversación, simplemente soy un puente de comunicación entre los dos, es el sordo el que se tiene que defender y corregir y decir no, no me llames sordomudo, soy una persona sorda y ya está”, expresó.

García emitió sus comentarios en el programa “SEG Revista”, conducido por Kerkdenny Medina y transmitido por la plataforma digital el Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

“El habla está en la garganta, está muy lejos del oído, no tiene nada que ver un órgano con el otro, entonces que una persona sea sorda no tiene nada que ver con que sea muda, es algo que no tiene ningún sentido a nivel médico”, sumó.

Puntualizó que existen casos donde la persona puede tener afectado tanto su canal auditivo como sus cuerdas vocales, pero serían muy pocos y quizás muchas de las personas sordas que no hablan, y lo hacen por un asunto personal.

Señaló que en España durante mucho tiempo se escuchaban frecuentemente términos “feos” como sordomudo, tontito, sordito, mudito y otros más, sin embargo, desde la creación de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) se inició una lucha en ese país para erradicarlos.

