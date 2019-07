(VIDEO) Internos de recinto preventivo en Palacio de Justicia SDE denuncian agentes DNCD les implantaron drogas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO ESTE.- Internos del recinto preventivo que funciona en el Palacio de Justicia de la avenida Charles de Gaulle, denunciaron este miércoles que agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) le implantaron drogas, razón por la cual se encuentran detenidos.

José Manuel Perales, quien se encuentra detenido desde hace seis días en la referida cárcel por presunta posesión de drogas, manifestó que “la DNCD de Boca Chica está abusando. Yo iba con una medicina de mi mamá y mis hijos y me pusieron 267 gramos (de drogas). Yo no tengo que ver nada con eso”.

“Ellos (agentes) agarran a uno (en la calle) y llenan sus requisitos con uno, ¿usted cree que eso está bien?”, indicó Perales.

En tanto que otro reo indicó que “la DNCD está abusando porque ellos me agarraron saliendo de mi trabajo porque tengo tatuajes. A mí me pusieron 300 gramos”.

Mientras que otro interno manifestó que “tengo días (en la cárcel), me acusan de un robo y no hay querellante, no me pasan causa ni nada”.

Los presos denunciaron también que viven en condiciones precarias en el citado recinto, mientras esperan la audiencia para el conocimiento de medidas de coerción.

“Nosotros dormimos pegaditos, como en una latita de sardinas”, indicó Perales.

