(VIDEO) Internacionalista Luis González sugiere estar alerta por elecciones en Brasil

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El politólogo e internacionalista Luis González, consideró este miércoles que se le debe dar seguimiento al proceso electoral en Brasil, porque es una de las potencias económicas de la región y lo que suceda allí puede afectar a todos los países de América.

Expresó que la encuesta más reciente en ese país, señala que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva tiene una intención de voto de 48% y da un 27% al mandatario Jair Bolsonaro, el que a su juicio sigue profundizando su parecido en el proceso electoral, con el exmandatario estadounidense Donald Trump.

“Si no gano las elecciones entonces fue porque me hicieron fraude, ya está diciendo eso, lo ha reiterado, dice que el sistema de votación con el que él mismo fue electo en el año 2018 no es confiable y entre otras cosas ha señalado mucho que tiene el poder de las Fuerzas Armadas, su candidato a la vicepresidencia era el Ministro de Defensa de Brasil”, manifestó.

González emitió sus comentarios junto al periodista Alberto Tavárez en el programa “Alternativa”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y aseguró que una desestabilización política de Brasil no solo afectaría a esa nación.

(Ver programa).

Mencionó que por lo que se teme que puede suceder en estos comicios a celebrarse el próximo 2 de octubre, el secretario de Defensa de los Estados Unidos se pronunció en el sentido de que los militares deben seguir teniendo una relación de respeto a lo civil.

También manifestó, que la situación interna en Brasil es deplorable en muchos aspectos y eso está favoreciendo la vuelta al poder de Lula da Silva, quien dijo creer que está fortalecido para estas elecciones y con su experiencia podría sacar ese país de la crisis en la que se encontraría hoy día.

“Cuando estaba Lula da Silva, no solamente sacó más de 50 millones de personas de la pobreza extrema en su país, sino que los conectó con el mundo, Brasil se convirtió en la quinta economía del planeta en ese momento, ahora está como en la octava o novena, ha retrocedido pero además tenía presencia global”, agregó.

El internacionalista destacó además, que la República Dominicana y Brasil tienen excelentes relaciones diplomáticas desde principios del siglo XX e independientemente de la distancia que hay entre los dos países hay un intercambio comercial importante.

“La República Dominicana, los datos del año 2020-2021, tiene una exportación a Brasil de unos 30 millones de dólares y Brasil casi unos 500 millones de dólares, naturalmente hay un desbalance, pero hay un intercambio”, indicó.

Relacionado