(VIDEO) Interior y Policía anuncia prueba de balística estará disponible en agosto en Santiago

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Stamy Colón, directora regional del Ministerio de Interior y Policía en Santiago, anunció este lunes que en el mes de agosto se estarán realizando las pruebas de balísticas en la ciudad.

Colón informó que actualmente el Departamento ofrece más facilidades a los usuarios y que la única dificultad era la prueba mencionada anteriormente, por lo que simplificarán el proceso a los usuarios de la región del Cibao.

“Solo hay una situación que es balística, pero ya balística a final de mes estará aquí en Santiago”, indicó.

Continuó explicando que el propósito es que los ciudadanos se sientan más tranquilos y cómodos al momento de efectuar cualquier proceso.

“El usuario va a sentirse tranquilo, va a poder renovar su porte y tenencia de arma sin ningún compromiso o preocupación de tener que ir a Santo Domingo”, sostuvo.

La dirigente pidió a los propietarios de armas de fuego pasar por el Edificio Gubernamental Presidente Antonio Guzmán (Huacalito) a realizar las regularizaciones.

“Estamos trabajando desde la cuarta planta del Huacalito, dándole servicio al usuario de porte y tenencia de arma de fuego, siempre le hacemos la solicitud a cada uno de esos usuarios que vayan a regularizar sus armas y orientación de traspaso. Estamos dando ya orientación jurídica y vamos a dar 56 servicios y cada uno se irá dando escalonadamente y desarrollando su dirección a través del Ministerio de Interior y Policía”, expresó.

La funcionaria sugirió a las personas que no cuentan con la documentación vigente, no portar el arma debido a que al momento de ser detenido por un uniformado, este puede asumir que el objeto es ilegal.

“Siempre al usuario se le ha orientado que si su carnet no está vigente, que por favor no use su arma de fuego hasta que su carnet esté vigente, porque en el momento que un oficial de la PN o del Ciutran lo detiene le va a preguntar y va a ver que no carga los documentos, puede ser que ese oficial entienda que esa arma es ilegal y no es así, entonces se la detienen, se la quitan y se envía hacia SD, y para llegar al Misterio eso se toma su tiempo”, finalizó diciendo.-

