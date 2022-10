(VIDEO) Intento imposición de diputado a secretaría general PRM-NJ crea rebelión

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA JERSEY.- El intento de imposición a la secretaría general de la seccional del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el estado de Nueva Jersey del diputado por la circunscripción 1-EUA, Norberto Rodríguez, ha creado una rebelión entre la dirigencia de la entidad.

Simpatizantes del PRM en la ciudad de Paterson-NJ demandan de las autoridades del partido que rectifiquen la medida de imponer al diputado Rodríguez a la secretaría general de la seccional, “porque no nos representa, ni como político ni como diputado ya que ha sido un mal ejemplo como legislador, con tantas ausencias y falta de proyectos en beneficio de la comunidad”.

Sostienen que la mayor muestra de rechazo la dieron los propios altos dirigentes de la entidad en la persona de Carmen Conil, presidenta de las mujeres, y Narciso Domínguez, secretario de prensa de la seccional, durante un reciente acto encabezado por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en el Macaluso’s Events y Banquet, ubicado en el número 55 de la 4ta. avenida del condado Hawthorne.

Durante la actividad, Conil proclamó “debemos abandonar el lugar, porque están reconociendo a personas que no hicieron el trabajo”, en alusión directa al diputado Rodríguez como presidente de la Comisión Permanente del Dominicano en el Exterior de la Cámara de Diputados y organizador de la actividad.

Por su parte, Domínguez vociferó “quien diablo los nombró a ellos representantes del PRM, ninguno de ellos nos representa, no es verdad, eso no es posible que un diputado que no trabaja, no hace nada, diga que nos representa, no es verdad”, proclamó.

“Un diputado que no va a la Cámara de Diputados”, señaló el vocero de prensa del PRM-NJ.

Las quejas contra el legislador perremeísta se manifiestan en los diferentes estados de la circunscripción 1-USA, porque no ha sabido defender su comunidad, con decenas de ausencias al hemiciclo, no se deja sentir entre sus connacionales ni la militancia del partido, solo tomando participación como legislador en nimiedades, entre ellas haber sometido al Congreso una resolución para reconocer a Donald Trump “por haber auspiciado el acuerdo entre los Estados de Israel, Emiratos Árabes Unidos y de Bahrein”.

Además, de señalar por los pasillos de la Cámara Baja los cubículos asignados a los diferentes bloques donde se reúnen los partidos políticos. Asimismo, siendo candidato prometió a la comunidad un sinnúmero de proyectos para beneficiarla, quedando todo en el aire.

Entre los simpatizantes que hacen la denuncia figuran Tomás Herrera, Carlos Manuel Suazo, Altagracia de Matos, Stalin Padilla, Milán Castro, Ramón Antonio Severino, Antonia Salcedo, Hugo Rivera, Elvyra de Hernández, Julio Rojas, Geraldo de los Santos, y Clemente Rosario, entre otros.

Relacionado