(VIDEO) Integran trece nuevas enfermeras en el Cabral y Báez

El Departamento de Enfermería del Hospital José María Cabral y Báez, integró en este jueves a trece nuevas licenciadas en esa área hospitalaria, con el objetivo dar mejor calidad de atención a los pacientes de este centro y dar respuesta al reclamo que por años venían haciendo a las pasadas gestiones. A través de una nota de prensa se informó que la totalidad del personal para los servicios de enfermería del hospital está integrada por diez mujeres y tres hombres; este equipo viene con experiencia previa, ya que estaban laborando en el Hospital de Especialidades Médicas Materno Infantil Dr. Paulino Reyes (HEMMI). Mientras que el médico cirujano Bernardo Hilario, director del Cabral y Báez, recibió al equipo con palabras motivadoras resaltando que “los empleados del Cabral y Báez, son una misma familia que debemos trabajar unidos por el bienestar de la institución y los usuarios”. Continúa leyendo esta noticia haciendo clic en el enlace de nuestra biografía. #ElNuevoDiarioRD