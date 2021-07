(VIDEO) Instructora de buceo canadiense muestra preocupación por condición de arrecifes dominicanos 

Comparte esta noticia

Por: Creiddy Peña.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La instructora de buceo canadiense residente en el país, Lise Ménard, mostró preocupación por las condiciones en las que se encuentran los arrecifes de coral que forman parte del territorio de la República Dominicana, sosteniendo que la población está creando “un desastre” en este ecosistema.

“Me duele y me cuesta ver lo que está sucediendo con nuestros arrecifes aquí y con el mar en el mundo entero, el planeta está gritando y el sargazo es solo un ejemplo de como se ve el desastre que estamos causando sin saber cuidarlo”, expresó.

Ménard emitió sus declaraciones en una entrevista realizada por los comunicadores Raymond Moreta y Yira Alemán, en el programa “La Embajada”, que se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

En tal sentido, manifestó que es importante enseñarle a las nuevas generaciones sobre el medio ambiente y sus maravillas para que se interesen en saber cómo preservar los distintos ecosistemas.

Ménard, quien también autora del libro “Melody, la jorobada que perdió su rumbo”, el cual relata la historia verídica de una ballena que en el año 2015 llegó a Bayahíbe y tuvo una cría allí, dijo que dicha obra tiene la finalidad de que los niños se enamoren de las maravillas del mar para que se interesen en cuidarlo.

“Hay al final del libro unas páginas que tienen fotos reales de animales y hechos científicos, así los niños pueden ir aprendiendo de las maravillas que viven en el mar y las criaturas que encontramos allí”, expresó.

Manifestó que los dominicanos tienen la suerte de habitar un territorio que también es santuario de ballenas jorobadas, aunque resaltó que muchas personas en el país no tienen conocimiento de ello.

“Es algo casi único en el mundo, no son muchos los lugares donde van las ballenas para dar a luz y aún así mucha gente no tiene conocimiento, no saben sobre ellas y yo creo que es hora de cambiar esto”, consideró.

