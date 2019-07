(VIDEO) Inquilina denuncia casero puso candado a vivienda porque le debe 5 meses de alquiler

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una mujer denunció este martes que el propietario de la vivienda donde ella reside en La Vega, le puso candado a la casa, debido a que, según indicó, esta le debía cinco meses de alquiler.

“El me pidió la casa, yo le dije que me diera 15 días porque yo no tengo dinero para mudarme y salí para donde una mujer a limpiarle la casa y ayer fueron a decirme que él me pego candado”, indicó la señora Aura Mercedes de la Cruz quien no pudo contener las lágrimas mientras narraba su versión del hecho.

Dijo que le debe 11 mil pesos al dueño de la casa a quien identificó como “El Rubio”, dinero correspondiente al pago de cinco meses de alquiler.

De la Cruz manifestó que no tiene esposo, ni trabajo y tampoco dinero, además de que todos sus ajuares incluyendo sus documentos se encuentran secuestrados en la vivienda.

