(VIDEO) Iniciativa Pro-RD entrega Reconocimiento al Mérito Juvenil 2020

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La organización Iniciativa Pro-RD reconoció a un grupo de jóvenes por su destacada labor en diferentes renglones, al celebrarse la décima versión del Reconocimiento al Mérito Juvenil, la cual estuvo dedicada a los empresarios Manuel estrella y Félix García Castellanos.

Un comunicado de los organizadores del evento señala que el acto se llevó a cabo en el Paraninfo de la Facultad de Economía, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

“Quisimos reconocer el talento, esfuerzo y dedicación de los jóvenes del país, para que sirva de ejemplo para las presentes y futuras generaciones”, dijo el presidente de esa entidad, Ruddy De Los Santos al pronunciar el discurso de apertura.

Destacó que el papel de la juventud en el desarrollo productivo en la sociedad es indispensable, al tiempo de considerar que se debe disponer del tiempo necesario, dones y talentos para el desarrollo competitivo a favor de la nación, por lo que llamó a los jóvenes a no desmayar en sus propios ideales por un mundo mejor.

El discurso central del acto estuvo a cargo del presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Radhamés Martínez.

Iniciativa Pro-RD otorgó el Reconocimiento al Mérito Ciudadano a los reconocidos empresarios Manuel estrella y Félix García, mientras que como premio principal, el prestigioso galardón “Joven del Año”, recayó en los Manuel Alejandro Grullón Hernández, destacado empresario y exdirectivo de ANJE; Juan Ariel Jiménez, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y Sigmund Freund, profesional del derecho y catedrático universitario.

Mientras que con motivo del decimo aniversario fueron reconocidos los jóvenes Radhamés Martínez, Rafael Paz, Omar Fernández, Karen Ricardo, José Martínez Hoepelman, Lenis García, Omar Guevara, Franklin Rodríguez, Andrés Lugo Rish, Iván Hernández Guzmán, y una dedicatoria especial a Charineé Ovalles.

Entre los demás jóvenes reconocidos se encuentran Priscila Rivera, en el renglón Actividades Deportivas; Carlos Pared Vidal, Liderazgo Político Nacional y Yasser Mármol, Ricardo José Noboa Gañan, Claudia Castaños y Humberto Brito Leclerc, todos en Méritos Profesionales. También, Pedro Juan Chávez, Tania De León, Andrés Astacio, Jonathan Cabrera y Luviandys Justo.

En el Renglón Méritos en las Comunicaciones fueron distinguidos Elianta Quintero, Karina Larrauri, Degnis de León, Katherine Díaz, Roselvis Vargas, Yarilis Margarita Calcaño López y Susana Yvette Aquino Gaütreau.

En Liderazgo Político, Priscila D’ Oleo, Jany Pimentel, Lenin de la Rosa, Carlos de Jesús y Yari Encarnación. Ademas en Relevo Político, Juan Garrigó Mejía, Orlando Salvador Jorge Villegas, Vicente Sánchez Henríquez, John Paul Jones, Robert E. Martínez y Genovi Popoteur, Yiljuly Rosanna Pimentel Jiménez y Félix Antonio Lajara Abad.

Recibieron Reconocimientos Especiales el Dr. Franklin García Fermín, ex rector de la UASD; Cesar Prieto, superintendente de Electricidad; Joel Santos, expresidente de Asonahores; así como Ingrid Mendoza de Pared, Sonia Guzmán, Aura Toribio y los diputados Alexis Jiménez y Luis Sánchez; y como Institución el voluntariado de PROSPERANZA.

Resaltó la presencia de los descendientes de cuatro generaciones de expresidentes de la República. Se trató de los hijos y nietos de los ex presidentes Antonio Guzmán Fernández, Salvador Jorge Blanco, Hipólito Mejía y Leonel Fernández.

Esta distinción ha sido recibida por destacadas personalidades como los ex presidentes de Chile Michelle Bachelet y Ricardo Lagos; Rosalía Arteaga y Rodrigo Borjas, ambos ex presidentes de Ecuador; José Miguel Insulza, ex secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA); Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, cardenal de Honduras; Vivian Fernández de Torrijos, ex primera dama de Panamá.

Beatriz Paredes ex presidenta de la Cámara de Diputados y ex presidenta del PRI de México; Padre Ángel García Rodríguez, presidente de Mensajeros de la Paz; Milagros Ortiz Bosch, ex vicepresidenta de la República; los empresarios dominicanos Don Pepín Corripio y Ligia Bonetti; Doña Melva Segura de Grullón, presidenta de la Fundación Sur Futuro, así como Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado de la República y Julio Cesar Castaños Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral, entre otras personalidades.

Anuncios

Relacionado