(VIDEO) Inicia la vigésimo cuarta edición de Autoferia Popular

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Banco Popular Dominicano(@popularenlinea ) inauguró este jueves 5 de diciembre la vigésimo cuarta edición de la Autoferia Popular, ofreciendo las tasas más competitivas del mercado para la compra de un vehículo nuevo, así como facilidades para la adquisición de carros híbridos y eléctricos, con una tasa fija de 6.90% a dos años. En adición, los compradores de vehículos eléctricos disfrutarán de un 50% de descuento en el seguro. Habrá un 25% de descuento en el seguro, si son vehículos híbridos, beneficio que también aplica a los convencionales.