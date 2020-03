(VIDEO) Inicia diálogo convocado por manifestantes de la Plaza de la Bandera

View this post on Instagram

Inicia diálogo convocado por manifestantes de la Plaza de la Bandera El diálogo convocado por los jóvenes manifestantes en la Plaza de la Bandera, se desarrolla la noche de este viernes en un hotel de esta capital con la asistencia de varios partidos y organizaciones políticas. En la reunión, que inició pasada las 7:00 de la noche, se encuentran representantes del Partido Revolucionario Moderno (@prm_oficial ), Reformista Social Cristiano (@prscrd ), Dominicanos por el Cambio, La Fuerza del Pueblo(@fpcomunica ), Frente Amplio y el Partido Unidad Nacional (PUN). Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord