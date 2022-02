(VIDEO) Ingeniera espacial Scarlin Hernández: Siento gran responsabilidad al representar a RD en la NASA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Scarlin Hernández, ingeniera espacial, expresó este martes lo orgullosa que siente de ser dominicana, y a la vez, manifestó la responsabilidad que representa para ella ser una de las primeras dominicanas en trabajar para la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio (NASA).

“Para mí es un gran honor representar a nuestra gente a ese nivel, yo soy orgullosamente dominicana, pero a veces eso me da un poco de presión, porque no hay muchos como yo y eso me da una gran responsabilidad. Es que como soy una de las primeras tengo que representarnos como debe de ser ”, comunicó.

Hernández fue entrevistada por Mariano Abreu, Jorge Moreno y Edward Ramírez en el programa “Enfrentados”, el cual es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 1:15:19).

La joven de 31 años, ganadora del Premio Nacional de la Juventud 2022, cuya XXVI edición fue dedicada a la Innovación y el Emprendimiento, contó con entusiasmo cómo desde pequeña pequeña hablaba a su amigos en Estados Unidos de la belleza que hay en su país, motivándolos a querer ser de la misma nacionalidad que ella.

“Recuerdo que en la escuela los muchachos me decían yo quiero ser dominicana porque tú hablas mucho de eso. Es que yo siempre he sido muy cercana a mis raíces”, relató.

De igual forma, la ingeniera abogó por el empoderamiento y la inclusión femenina en la República Dominicana, debido a que considera que el país está muy atrasado en ese aspecto, resaltando que a su entender la mujer es un ser “super poderoso”.

“También creo firmemente en el empoderamiento de la mujer, es que aquí estamos atrasados en ese aspecto, y creo que es super importante empoderar a las mujeres, porque somos super poderosas. Nosotras aportamos igual que nuestros compañeros los hombre”, enfatizó.

Tras referirse a su trabajo en la NASA, Scarlin Hernández quien anteriormente fue programadora durante la construcción del “telescopio espacial James Webb” expresó que en la actualidad se encarga de monitorear los sistemas, la telemetría en el centro de control, el sistema óptico y el de propulsión de misiones espaciales.

Nacida en Santiago, y con un discurso motivador, Hernández concluyó realizando una invitación a los jóvenes dominicanos a perseguir sus sueños, luego de reflexionar sobre la importancia de creer firmemente en las metas propuestas.

“Yo diría que la vida tiene momentos difíciles, pero tus circunstancias no te definen, tu pasado no te define, puedes crear y manifestar la vida que tú deseas. Debes creer firmemente en ti mismo para lograr lo que deseas”.

