(VIDEO) Informan nueva gestión MOPC rescata obras abandonadas por otros gobiernos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El viceministro de Planificación y Regulación Técnica del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ángel Tejeda, reveló que se comenzó a trabajar en un saneamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública de este ministerio para verificar, validar, corregir y continuar las obras que se encontraban detenidas desde pasados gobiernos, y que por muchos años han sido un reclamo social.

En tal sentido, calificó como un daño grave abandonar un proyecto, “porque simplemente lo comenzó otro gobierno”, tras revelar que desde que inició su gestión unas 485 obras a nivel nacional, están cambiando la geografía de las comunidades.

“A nuestra llegada encontramos una gran falta de institucionalidad, los despachos de los viceministerios eran prácticamente infuncionales, no había planificación de obras y de proyectos, además de mucho proyectos que ahora hay que evaluarlos, para buscar la manera de salvar esas inversiones, porque el criterio que había era un poquito más distendido, no era tan atado a las normativas y las leyes vigentes”, expuso.

Tejeda fue entrevistado por Joan Leyba y Huáscar Casado en el programa“Encuentro del Sábado”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Comentó que “Obras Públicas se ha constituido en un ente transversal del desarrollo y la competitividad en la República Dominicana”, por el aporte que a través de su trabajo realiza a la economía del país.

“A veces cuando tu completas un camino vecinal que parece ser una obra muy alejada de donde está la mayor concentración de los votos que el Gran Santo Domingo, tú le estás devolviendo a esa comunidad la oportunidad de insertarse en el aparato productivo nacional”, indicó.

Primero la gente

También, el funcionario reconoció que no tiene aspiraciones políticas particulares, sino que su intención es seguir trabajando para garantizar la permanencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y que además, se pueda hacer realidad el sueño de José Francisco Peña Gómez, de poner primero a la gente por encima de todas las políticas públicas.

“Yo no me visualizo como un candidato, me visualizo como un armador, pienso que hay un generación de jóvenes, que se formaron en el trabajo de la campaña, esos jóvenes están articulando un buen trabajo, están caminando todas las provincias, yo no creo en la persona, la persona no es la que construye y hace cambio, es el equipo. Creo que cuando tú construyes un gran equipo es cuando aumentas tu capacidad de obtener resultados”, externó.

Juventud en campaña

Al referirse a la pasada campaña electoral, Tejeda expuso que en todo el tiempo que tiene en la política a la juventud nunca se le había dado tanta participación dentro dentro de los procesos electorales, lo que a su entender, sólo refleja la buena intención de los líderes y de la cúpula del PRM.

“La mayoría de los partidos que no le abren el espacio a la juventud terminan empequeñeciendo, terminan siendo partidos pequeños y bisagras, el futuro de una organización política está en el fortalecimiento de la estructura juvenil. A la juventud nunca se le dio más apoyo y más espacio que en esta campaña que pasó, Eso es un buen indicador, es una buena manera de medir la salud de una organización política”, concluyó.

