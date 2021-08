(VIDEO) Influencer nicaragüense Karly Fornos dice “hablar de sexo es esencial en la vida”     

Comparte esta noticia

Por: Creiddy Peña.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La presentadora e influencer nicaragüense, Karla Antonia Cruz Fornos, mejor conocida como “Karly Fornos”, manifestó que en sus redes sociales trata temas sobre el sexo porque es una practica esencial en las vidas de las parejas, al tiempo de indicar que sin sexo los seres humanos no pueden vivir.

“Mi contenido se trata de sexo, yo hablo de como llevar una buena relación íntima con tu pareja, es algo muy importante y esencial en la vida, si no hay sexo no vivimos realmente, no podemos procrear más, por eso hablo de este tema al que mucha gente le tiene miedo”, expresó.

Fornos emitió sus comentarios en una entrevista realizada por la comunicadora Paloma de la Rosa, en el programa “Novedades”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 33:48).

La influencer, quien es licenciada en comunicación empresarial y relaciones públicas, contó que entró a trabajar en un programa de televisión en su país natal, y la vida le dió un giro en el ámbito profesional cuando decidió dedicarse a dar terapia de pareja en las plataformas digitales.

Sobre su cuenta en la plataforma OnlyFans, Fornos indicó que decidió crear su usuario para aprovechar el tiempo que tenía libre tras estallar la pandemia del Covid-19, debido a que ya no estaba trabajando.

“Estoy haciendo es mi Onlyfans, estoy ganando muy bien y gracias a Dios ayudo a mi madre que la amo con todo mi corazón”, externó.

Durante la entrevista, la comunicadora también habló sobre su vida personal y comentó que tiene una hermosa relación con su novio de hace siete años, quien al igual que su madre y su padre, la apoya en todos sus proyectos.

“Ellos saben lo que yo soy, lo que yo hago como parte de mi carrera profesional, es una carrera que me ha costado mucho y como siempre habrá críticas, por esas críticas no me detengo”, indicó.

Para saber más sobre lo que comentó Fornos te invitamos a acceder al link y ver la entrevista completa.

