(VIDEO) Influencer cristiano exhorta a jóvenes que dediquen sus vidas a Dios

Por: Creiddy Peña.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Jean Carlos Figueroa, mejor conocido por sus seguidores en las redes sociales como “El Varonch”, exhortó a los jóvenes dominicanos para que se motiven a dedicar sus vidas a Dios.

“Yo les exhorto a los jóvenes que no crean que el evangelio sólo es para los viejos, porque lo mejor es dedicarle tu juventud al Señor”, expresó.

Jean Carlos emitió sus comentarios en una entrevista realizada por las comunicadoras Paola Marte y María Elena Antigua, en el programa “El Mundo Hoy”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Según contó el influencer, él está dentro del evangelio desde hace cinco años y los contenidos con mensajes cristianos que comparte en sus diferentes redes sociales han influenciado positivamente en los jóvenes que ven sus publicaciones.

“Yo me había salido del evangelio y estaba haciendo fuera lo que no podía hacer dentro, por eso mi vida la estaba malgastando, y poco a poco yo estaba cogiendo la calle, yo sabía que si seguía así podía pasarme algo malo y gracias a Dios no vino por dolor sino por convicción propia a entregarle mi juventud al Señor”, externó.

Sostuvo que la sociedad de hoy necesita mucho de Jesús y de alguien que les hable del evangelio, por lo que afirmó que para esa misión Dios lo ha preparado como predicador.

“Me gusta el área de la predicación y aprender de la Palabra de Dios, yo predico a través de las redes sociales porque a pesar de que hago humor, siempre trato en los vídeos semanales dejarles un mensaje a quienes me siguen”, indicó.

Al referirse al impacto de las redes sociales en las personas expuso que esas plataformas digitales pueden influir de forma negativa o positiva, y que depende de la intención con la que el público las utilice.

El Varonch es joven cristiano que se dedica a crear contenidos humorísticos y cuenta con más de 85 mil seguidores en Instagram, tiene unos 440 mil en Tiktok y más de 34 mil suscriptores en YouTube.

