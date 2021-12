(VIDEO) Infectólogo llama a no sacar conclusiones apresuradas sobre variante ómicron

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El infectólogo Roberto Paulino aseguró que difundir que la variante del coronavirus denominada ómicron es más letal que las demás es sacar conclusiones apresuradas, debido a que hasta el momento no hay información concluyente al respecto, por lo que exhortó a la población no adelantarse a los hechos.

“A pesar de que tenemos muchas alertas y mucha alarma con la variante, en realidad no hay tanta información de personas que se hayan infectado”, explicó.

Paulino emitió esas declaraciones durante una entrevista telefónica realizada por los comunicadores Manuel Meccariello y Hermes Meccariello, mientras conducían el programa “Manuel y Hermes Magazine”, el cual es transmitido a través de la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

En ese orden, externó que contemplar cerrar de nuevo la economía no tiene mucho sentido en este momento, debido a que los países aún no se han recuperado, y hasta el momento no se ha demostrado si estas mutaciones afectan la efectividad o el bloqueo de los anticuerpos, los cuales son neutralizantes que son inducidos por la vacuna.

Sin embargo aconsejó a la población a estar conscientes de que la pandemia no ha terminado, y que durante las festividades es necesario cumplir con los protocolos de prevención, tras asegurar que los dominicanos han estado alimentando la pandemia con su renuencia a estos métodos de prevención.

“La pandemia se está alimentando de personas no vacunadas, y en las festividades es bueno tener en cuenta que aglomerarse con personas que no tienen mascarillas representa un riesgo para todos”, dijo.

