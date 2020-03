(VIDEO) Infectóloga asegura son imperantes cercos sanitarios en RD y toque de queda 24/7

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La infectóloga y vicepresidenta de la Asociación Panamericana de Infectología (API), Mónica Thormann planteó que es imperante que en el país se implementen cercos sanitarios iniciando en las provincias, barrios y ciudades, como la única forma de contener el contagio de la pandemia del coronavirus, al igual que la implementación del toque de queda las 24 horas del día, durante, mínimo, una semana.

“Nos retrasamos dos semanas con cerrar los aeropuertos, no nos podemos seguir retrasando en comenzar a hacer los cercos sanitarios. Tenemos que comenzar a tener acción y es la única manera de parar esto mientras no tengamos la prueba disponible para todo el mundo”, sostuvo la doctora en entrevista al Nuevo Diario.

Al respecto, la periodista Camila García recordó a Thorman las declaraciones emitidas la noche anterior por el Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, sobre aislar municipios: “este tipo de medidas tomadas de manera unilateral, desinformada y desorganizada no ayudan, no son necesarias y no están permitidas”, había dicho el funcionario, contradiciendo totalmente, el parecer de la doctora.

“Hace dos semanas cuando vine ustedes me preguntaron que si estaba de acuerdo con las medidas del Gobierno y el Ministerio de Salud, y les dije que hasta el momento sí, pero ahora no, ya el panorama ha cambiado”, respondió la infectóloga reiterando la urgencia de aislar las demarcaciones que aún estén libres de la pandemia.

Igualmente, indicó que en las localidades donde no se tenga evidencia de casos positivos por escasez de pruebas diagnósticas, las autoridades pueden tomar un muestreo de la población a fin de verificar la posible presencia del COVID-19.

Al ser abordada sobre el protocolo de tratamiento realizado en el país y si es el mismo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Thorman respondió que localmente se están llevando otros procedimientos que incluyen medicamentos experimentales como la Cloroquina y la Acitromicina, a diferencia del de la entidad internacional, que no recomienda medicación.

“Cuando usted combina esos dos medicamentos puede producir un paro fulminante, hemos visto que en las farmacias ha desaparecido la famosa Cloroquina”, aclaró Thorman en referencia a las personas que se automedican. “Eso no se toma en casa ni de forma ambulatoria, eso se utiliza solo en personas con enfermedad grave y bajo supervisión médica”, aseveró.

Asimismo, dijo que para la implementación de esa medicación se debe poseer un electrocardiograma previo y por lo menos uno cada dos días.

Consulta de personas

Thormann resaltó que si una persona presenta algún tipo de síntoma lo más recomendable es que verifique a cuál región de salud pertenece para que notifique a las autoridades.

Dicha consulta puede realizarse visitando la página web de la Dirección General de Epidemiología (DIGEP), donde se puede consultar el número telefónico de la región de salud a la cual pertenece cada demarcación.

Toque de queda 24/7

La doctora también fue enfática en que la medida de toque de queda se lleve a cabo las 24 horas del día por una semana, con el fin de frenar la propagación del coronavirus en la isla caribeña y avaló la idea de habilitar las instalaciones deportivas y los hoteles en desuso para acoger a los pacientes aquejados de coronavirus.

“Estoy cien por ciento de acuerdo (…) es la única manera de evitar el tráfico de este virus de un lugar a otro”, dijo Thorman. “Tenemos aún lugares vírgenes en el país donde no ha habido ni un solo caso, y tenemos que proteger a esa ciudadanía que está en esas regiones”.

Anuncios

Relacionado